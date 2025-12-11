Sombra aquí, sombra allá… Comex y el Mundial

“No importa quién gane, no importa como quede el seleccionado mexicano, todo lo que se haga en el país para recibir al Mundial se quedará en México”, dice Javier Sosa, presidente PPG Comex y VP Recubrimientos Arquitectónicos para América Latina en PPG.

Con este espíritu la empresa se convirtió este año en producto oficial de la Selección Nacional. Pero más que un cartel, Comex ha decidido tener un impacto más profundo en la manera de posicionarse a partir de este evento tan convocante.

“Somos una marca que puede hacer algo positivo con el mundial y eso es sin dudas el color. Somos de las pocas empresas locales que podemos embellecer al país”, agrega Claudia Contreras, CMO de la empresa.

A través de su programa de impacto social ‘México bien hecho’ se han puesto a la tarea de mapear, buscar, asesorar e intervenir gratis fachadas de hoteles, de frentes y de recorridos entre el aeropuerto y el estadio en las tres sedes: CdMX, Guadalajara y Monterrey. “El corazón de la campaña es entender que en nuestro país el fútbol se vive en las calles”, dice Mai Hernández, la directora de Asuntos Públicos y quien lleva de cerca las acciones de RSE de la firma.

En todos los casos se harán las obras con mano de obra local para que el impacto se multiplique en las áreas intervenidas. Se harán además una colección de murales en las tres ciudades donde se refleje el orgullo por el Tri.

El ‘brochazo inicial’ ya comenzó y no es menor: Comex pintará unos 15,700 metros cuadrados de espacios en cada estado, como una manera de homogeneizar y dar valor a los espacios que tendrán mayor circulación de personas.

La parte de hospedaje de este plan de marketing urbano lo realizaron en alianza con la Asociación Mexicana de Hoteles. “El mayor déficit de alojamiento actualmente es en hoteles de 2 y 3 estrellas, mismos que no tienen ni en presupuesto ni el conocimiento de cómo mejorar sus fachadas”, agrega Leonardo Salazar, director de Marketing de Producto, Marca, Medios y Lealtad y el responsable de esta tarea con la IP. Se trata de un trabajo colaborativo con unos 50 hoteles con quienes no solo hacen la asesoría y el apoyo de producto sino que incluyen hasta un manual de mejoras de Comex para mantener los cambios a futuro, además de un plan de capacitación para el personal que haga la obra.

El plan de ‘iluminación mundialista’ no termina en estos espacios cercanos a los estadios sino que se rehabilitarán 50 canchas de fútbol públicas y la iniciativa también salpicará a todos los pueblos mágicos de México porque muchos de los turistas que lleguen al Mundial aprovecharán la visita para hacer recorridos turísticos. “Se pintarán fachadas y accesos también”, explica Hernández.

Todos los anuncios se realizaron en la presentación “Del color del año”, que con una una metodología similar a la de Pantone (y un trabajo de inmersión con artistas, diseñadores y arquitectos) eligen el tono que va a marcar la temperatura del año.

Pero, para este 2026 por primera vez en 18 años, la selección no fue de uno sino de dos colores: un borgoña llamado xoconostle y un celeste pálido bautizado Cielito Lindo, que más que un color es casi una metáfora de los cánticos que van a colmar las gradas mexicanas en un par de meses.

Nada es al azar, mucho menos el color, mucho menos en Comex.