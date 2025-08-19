Trump ‘acorrala’ a Maduro: Enviará destructores y avión espía cerca de Venezuela para combatir a cárteles

Trump ha hecho del combate a los cárteles de la droga latinoamericanos una de sus prioridades principales.

Cuidado, Nicolás Maduro: Estados Unidos enviará tres destructores con misiles guiados Aegis a aguas cercanas a Venezuela en las próximas 36 horas para hacer frente a lo que Washington considera una amenaza de los cárteles de la droga.

Junto con 4 mil marineros en la región sur del Caribe, se desplegarán varios aviones espías P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

¿Cuáles son los destructores de EU que serán enviados a Venezuela?

Los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. Reuters fue el primer medio que reportó la noticia citando a dos personas con conocimiento de la medida del Gobierno de Donald Trump.

El personal y los recursos militares operarán en el espacio aéreo y las aguas internacionales durante varios meses, según informó el funcionario a Reuters. Además de operaciones de inteligencia y vigilancia, los recursos navales podrían utilizarse para lanzar ataques selectivos, según el reporte.

La administración del presidente Donald Trump ha mostrado su disposición a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos. Trump ejerce una presión implacable sobre México para que tome medidas enérgicas contra las organizaciones criminales y ponga fin al tráfico de fentanilo, o de lo contrario se enfrentará a fuertes aranceles sobre sus productos.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Nicolás Maduro advierte que ‘nadie tocará el suelo’ de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro, en un acto con sus aliados políticos, afirmó el lunes 18 de agosto por la noche que su gobierno defiende el territorio soberano y que nadie tocará el suelo de la nación, según informó la agencia estatal de noticias AVN. Maduro no mencionó a Estados Unidos.

La administración de Trump deportó este año a unos 250 venezolanos a una famosa prisión de El Salvador invocando una controvertida ley estadounidense de 227 años de antigüedad destinada a ser utilizada en tiempos de guerra.

EU elevó a 50 millones de dólares la recompensa para quien o quienes ayuden con información que lleve al arresto de Nicolás Maduro.

Trump argumentó que su uso de la ley estaba justificado por una “invasión” de presuntos miembros de la banda conocida como Tren de Aragua, que Estados Unidos designó este año como organización terrorista extranjera.

Los deportados que habían sido encarcelados en El Salvador fueron devueltos a Venezuela en julio a cambio de la liberación de 10 estadounidenses.

China ‘lanza’ indirecta a EU por despliegue de destructores

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, afirmó que la lucha contra las drogas es una responsabilidad común. “Pero esperamos que los principales países desempeñen su papel de forma responsable, mantengan la paz y la estabilidad regionales y gestionen adecuadamente la cuestión junto con los países pertinentes”, declaró este martes 19 de agosto en una rueda de prensa habitual en Beijing, sin mencionar a Estados Unidos.

China mantiene buenas relaciones con Venezuela y ha sido objeto de aranceles por parte de Estados Unidos como castigo por lo que Washington considera el papel de Beijing en la producción de fentanilo.

En junio, China tomó medidas para reforzar los controles sobre dos sustancias químicas que pueden utilizarse para fabricar fentanilo, en un aparente gesto de distensión hacia Estados Unidos.