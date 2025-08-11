‘Alito’ Moreno denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR: ‘Es jefe de un cártel y se ha reunido con Morena’

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, presentó una denuncia formal ante la FGR en contra del presidente de Venezuela. En el documento, acusó a Nicolás Maduro de tener vínculos con cárteles y de reunirse con políticos mexicanos.

“Acabo de presentar una denuncia formal de hechos a la vista en contra de Nicolás Maduro Moros, porque ha sido señalado de ser el jefe de un cártel, de estar vinculado en el tema del crimen organizado, y con organizaciones terroristas”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

‘Alito’ Moreno explicó que denunció a Maduro ante la Fiscalía General de la República porque “ha tenido no solo visitas, sino reuniones y participaciones con políticos mexicanos del partido Morena”.

“Eso impacta muchísimo en las relaciones que se tienen, y eso se tiene que denunciar (...) Lo que hace es generar vinculaciones con quienes están denunciados por estar en el narcotráfico y en el narcoterrorismo que te he venido señalando”, añadió.

Estas acusaciones se dan después de que el gobierno de Estados Unidos incrementara su recompensa por información que facilite la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 millones a 50 millones de dólares.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, ha señalado que Maduro utiliza cárteles mexicanos para traficar drogas hacia el país norteamericano.

En un video compartido en redes sociales, Bondi afirmó que el presidente venezolano está vinculado a diversas organizaciones criminales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad en la región.

Además, se han incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas con Maduro, según datos de la DEA.

México niega vínculo de Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno tenga pruebas o una investigación que vincule a Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa tras los señalamientos que hizo Estados Unidos.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, por parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso (...). Como siempre decimos, si tienen una prueba que la muestren, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello”, añadió.

Ante esto, el presidente de Venezuela aseguró que se trata de un “conspiración fascista” contra su país a través de la financiación del gobierno de Donald Trump.

“Aquí hay personas conspirando para quebrantar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Hay individuos completamente desquiciados llamando a una guerra civil”, advirtió el líder chavista.