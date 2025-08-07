EU ofrece 50 mdd por Nicolás Maduro y lo acusa de nexos con Cártel de Sinaloa

¡Estados Unidos aumenta la recompensa por Nicolás Maduro! La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que las autoridades estadounidenses ofrecen 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos vinculan al presidente de Venezuela con organizaciones terroristas como las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, utilizadas para introducir drogas al país.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, expresó Pam Bondi en un video.

La funcionaria estadounidense calificó al mandatario venezolano como uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo”, que representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

El anuncio por parte de Pam Bondi se da días después de que el Departamento del Tesoro anunciara una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

De igual forma, se anunciaron una serie de sanciones contra el sucesor de Hugo Chávez en Venezuela, como el bloqueo de sus bienes e intereses en Estados Unidos, así como de las empresas que sean de su propiedad directa o indirectamente.

Información en desarrollo...