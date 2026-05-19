Acuerdo modernizado México–UE: hito en las relaciones comerciales

La relación entre México y la Unión Europea ha atravesado un largo y complejo proceso de evolución que está a punto de alcanzar un momento histórico.

Esta semana tendrá lugar la ceremonia de firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Interino de Comercio, instrumentos que redefinen y profundizan los vínculos políticos, comerciales y de cooperación entre los países parte.

Este acontecimiento representa la culminación de años de negociaciones y constituye una señal inequívoca de la voluntad compartida de fortalecer una alianza estratégica en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

El origen de la relación institucional entre México y la UE se remonta a la suscripción, en el año 2000, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido comúnmente como el Acuerdo Global. Dicho instrumento entró en vigor con el propósito de establecer un marco jurídico integral que abarcara no solo el ámbito comercial, sino también el diálogo político y la cooperación en diversas materias. México se convirtió entonces en el primer país latinoamericano en contar con un acuerdo de libre comercio con la UE, lo que le confirió una posición privilegiada como puente entre dos de las regiones económicas más dinámicas del mundo. Sin embargo, tras más de dos décadas de vigencia, la evolución del entorno económico global, la transformación de los flujos comerciales y la aparición de nuevos desafíos hicieron evidente la necesidad de modernizar dicho acuerdo para adaptarlo a las realidades del siglo XXI.

Las negociaciones para la modernización del Acuerdo Global iniciaron formalmente en 2016 y concluyeron en términos políticos en abril de 2018, aunque la finalización del proceso técnico y jurídico se extendió durante varios años. El resultado de este esfuerzo es un acuerdo ambicioso e integral que se sustenta en tres pilares fundamentales: el diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas y comerciales que buscan fortalecer la interlocución en temas como derechos humanos, democracia, seguridad y gobernanza global, cambio climático, innovación, educación y desarrollo sustentable, así como la liberalización del comercio de bienes y servicios, la protección de inversiones, la propiedad intelectual y la contratación pública, entre otros capítulos de relevancia.

De manera paralela, el Acuerdo Interino permitirá la aplicación anticipada de las disposiciones comerciales más relevantes, de modo que los operadores económicos de ambas partes puedan beneficiarse de las nuevas condiciones de acceso a mercados antes de que se complete el proceso de ratificación del Acuerdo Modernizado.

La relevancia económica de la relación bilateral se refleja con claridad en las estadísticas de comercio. En 2025, el intercambio comercial bilateral se estimó en más de 86,000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 53,000 millones de euros correspondieron a exportaciones de la UE hacia México y 33,000 millones de euros a exportaciones de México hacia la UE, en un intercambio que incluye electrodomésticos, químicos, equipos de transporte, combustibles y productos mineros. El comercio bilateral ha registrado un crecimiento del 75% en la última década, lo que da cuenta del dinamismo, la complementariedad y el potencial de intercambio de las economías involucradas.

El Acuerdo Modernizado contempla la eliminación por parte de México de prácticamente la totalidad de los aranceles vigentes sobre importaciones provenientes de la UE, así como la remoción de obstáculos no arancelarios al comercio, lo que generará condiciones de acceso preferencial sin precedentes para exportadores europeos y abrirá oportunidades significativas para los productos mexicanos en el mercado europeo.

Este acuerdo adquiere una dimensión estratégica especial a la luz de la coyuntura internacional vigente. En un momento en el que las tensiones comerciales globales se han intensificado y el sistema multilateral de comercio enfrenta presiones considerables, la consolidación de un vínculo comercial robusto y diversificado con la UE resulta de la mayor importancia para México. El proceso de revisión conjunta del T-MEC añade un elemento adicional de complejidad al panorama comercial de México.

En este contexto, el Acuerdo Modernizado con la UE diversifica las relaciones comerciales de México y fortalece su posición negociadora frente a sus socios de América del Norte, al tiempo que envía una señal clara de que México apuesta por la apertura comercial y la integración con múltiples regiones del mundo.