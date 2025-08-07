Ventanilla equivocada: Juez Brian Cogan ‘batea’ petición del ‘Chapo’ para ver a su abogado

'El Chapo' Guzmán se quejó de que no le permiten ver al nuevo abogado que él designó.

Luego de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán solicitara al juez Brian Cogan, mediante una carta presuntamente escrita por el narcotraficante, en la que le pedía que lo dejen ver a su nuevo abogado en la cárcel donde está recluido, el juez le respondió que no.

A través de un documento oficial, mostrado en X por el periodista Arturo Ángel, el juez Brian Cogan le respondió al ‘Chapo’ que no está dentro de su potestad autorizarle que vea al nuevo abogado en la cárcel de súper máxima seguridad Florence.

Cogan le explicó al narcotraficante mexicano que debe agotar el proceso directamente con el Buró de Prisiones y que, en caso de que no le atiendan su petición, acuda con la Corte de Colorado.

Asimismo, el juez ‘regañó’ al ‘Chapo’, pues le pide que en lo futuro la comunicación con las autoridades sea mediante el abogado que él designó y no por su propia cuenta con cartas.

¿Qué pidió ‘El Chapo’ Guzmán en su carta?

El pasado 5 de agosto se dio a conocer que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, preso en EU por narcotráfico, había enviado una carta al juez Brian Cogan, quien lleva el juicio en una corte de Nueva York.

En el escrito, el ciudadano mexicano reclamó que no le han permitido ver al abogado Israel José Encinosa, quien fue autorizado por el propio exlíder del Cártel de Sinaloa para representarlo.

En el escrito, que fue enviado el 15 de julio, pero que fue dado a conocer este martes 5 de agosto, Guzmán Loera asegura que el mismo juez Cogan autorizó tres semanas atrás la visita del abogado Encinosa.

“Hace 3 semanas que usted autorizó que el gobierno le permita al abogado Encinosa que me pueda visitar, hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono”, señala la carta.