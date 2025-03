¿A qué narcotraficantes ha cantado Gerardo Ortiz? Del CJNG al ‘Chapo’ Guzmán, canciones dedicadas al narco

Dentro de la música regional mexicana, uno de los exponentes más importantes es Gerardo Ortiz; se declaró culpable de vínculos con el narcotráfico, y testificará en contra de Ángel Del Villar, director ejecutivo del sello discográfico Del Records.

Judicialmente, los vínculos del cantante de corridos con el narcotráfico fueron gracias a realizar negocios y dar conciertos con un promotor en México vinculado con carteles del narcotráfico mexicanos.

Sin embargo, existe otros que van más allá de lo judicial, pues en más de una ocasión le ha cantado a figuras como ‘El Mencho’ y el ‘Chapo’ Guzmán, al igual que otros artistas como Gabito Ballesteros en su canción ‘Presidente’.

Gerardo Ortiz se declaró culpable de vínculo con el narco, declaró un fiscal en EU. (Foto: Especial El Financiero)

Los narcocorridos de Gerardo Ortiz: ¿A qué narcos se los dedica?

Hay distintos líderes de carteles mexicanos que, de forma directa o indirecta, se mencionan en algunas de las canciones de Gerardo Ortiz, quien además de hacer música regional mexicana con temáticas como el amor o desamor, también lo hace con el tema del tráfico de drogas.

‘Dámaso’, para Dámaso López ‘Serrano ’El Mini Lic'

Desde el nombre de este tema, uno puede imaginar que se trata de algunos de los Dámaso López, aunque en esta ocasión se trata de ‘El Mini Lic’, detenido en diciembre pasado por tráfico de droga y asociación delictiva.

“Las calles arden, yo estoy alerta. Para mi gente, ‘El Mini Licenciado”, dice un fragmento de la canción.

‘La última sombra’, para ‘Mayo’ Zambada y el Cártel de Sinaloa

Lanzada en 2010, esta canción hace mención explícita del ‘Mayo’ Zambada. El tema trata sobre un hombre que trabaja para el narcotraficante.

“Reflejos de un hombre golpeado/ Ahora yo obedezco las reglas del ‘Mayo’ / El sexto sentido encendido /Por eso yo miro, pa' estar advertido (…) el señor Zambada se aprecia y estima”.

Sin embargo, también hace mención de Joaquín Guzmán Loera y uno de sus hijos, ‘El Chapito’, líderes del Cártel de Sinaloa y de Los Chapitos respectivamente.

“Mi jefe el Padrino / Con Juancho y Nachito / Guzmán, ‘El Chapito’ / También la familia es parte del equipo”.

‘En preparación’, para Manuel Fidel Torres Félix el ‘M1′

Siguiendo con canciones relacionadas con el ‘Mayo’ Zambada y el CJNG, Ortiz canta esta canción a Manuel Fidel Torres Félix, conocido como ‘El Ondeado’ o el ‘M1′; ambos apodos los menciona en este tema.

“Dicen que se lleva ondeado / El señor se la navega / Con su cuerno por un lado”.

“Traigo clave respetada y charola de maldito / Por eso soy Manuel Torres / En la mafia conocido / ‘M1′ para mi gente / Colaborador activo".

Además de este personaje, se menciona a Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa. ‘El Chino Ántrax’ sirvió para El Chapo y ‘Mayo’ Zambada.

“Hermano de Javier Torres con tarjeta respetado / Apoyado por Los Ántrax / Por Gonzalo y sus muchachos / Y mi gente que no raja / Andan bien enpecherados”.

‘Palma Salazar’, para Luis Valerio Palma Salazar, hermano de ‘El Güero’ Palma

Con el nombre de la canción es indudable saber sobre quién habla… casi. Héctor Luis Palma Salazar, apodado ‘El Güero’, fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa al igual que el narcotraficante Guzmán Loera.

Sin embargo, este tema no habla sobre el narcotraficante, sino de su hermano, Luis Valerio Palma Salazar, ejecutado en Guamúchil, Sinaloa en 2010.

“Palma Salazar / Fue el consentido de ‘El Güero’ / Alegre de más / Siempre lo veías sonriendo”.

Precisamente por eso es que se habla de él en la canción a modo nostálgico, describiendo como era. Incluso, se hace mención de otros líderes del Cártel de Sinaloa con los que se habría llevado bien.

“Hombre de amistad / Muy amigo de Don ‘Mayo’ / Del ‘Chapo’ Guzmán / Y del viejo Chalo Araujo”.

‘Soy de Durango’, menciona al ‘Chapo’

En esta habla sobre un hombre relacionado con el narcotráfico, aunque no menciona su nombre. Lo que sí dice es que está relacionado con el papá de Iván Archivaldo Guzmán.

“Nomás me reservo mi nombre y mi rancho de la vieja escuela / Puros elementos de Joaquín Loera / Un tiempo en la sierra, barrancos, veredas, las armas de guerra / Hoy vivo y atiendo de lleno la empresa”.

‘El Primer Ministro’, para el ‘Chapo’ Guzmán

Aunque no lo menciona directamente, el artista Gerardo Ortiz le canta en este tema al ‘Chapo’ Guzmán, y habla de algunas cosas con las que se identifica al narcotraficante de Badiraguato, Sinaloa, como la fecha de uno de sus escapes.

“Soy del rancho de la tuna / Cerca de Badiraguato y desde / Aquel 12 de enero del 2001 recuerdo / Me les pelé pa' mi rancho”, dice uno de los fragmentos.

Además menciona a los hijos de Joaquín Guzmán Loera como parte de la letra. “El molde de la familia como olvidar ami hijo / Siempre lo llevo en mi mente como Iván y Alfredito / Del estado y mi gente / Hoy soy el primer ministro”.

‘Ángeles o demonios’, para Iván Archivaldo Guzmán Salazar ‘El Chapito’

Aunque la lista de personajes ligados al narcotráfico es larga en este tema, en realidad la canción habla sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de Los Chapitos. Precisamente este es el apodo del hijo de Joaquín Guzmán, mencionado en la canción.

“La buena vida no tuve achaques / No soy demonio no soy un ángel soy El Chapito”.

Otros personajes destacados en el tráfico de drogas se mencionan como amigos y colaboradores de ‘El Chapito’, con los que supuestamente hizo negocios.

“Ya se retiró Pablito mi compa Amado Carillo / Yo soy del cartel la pieza importante / De las decisiones yo soy responsable / Mi mafia y mi empresa tomaron el aire / Zambada adelante síganme voy al volante”.

‘Leyenda Caro Quintero’, para Rafael Caro Quintero

Recientemente extraditado a EU, Rafael Caro Quintero tiene un tema cantado por Gerardo Ortiz donde el artista de corridos bélicos habla sobre el narcotraficante y su vida en prisión, que se basa en extrañar a los suyos.

Además, menciona a algunos de sus socios y personajes del ‘gremio’ con los que se llegó a cruzar en alguna ocasión.

“Don Caro Quintero, hijo de Don Emilio / Humilde cobija del rancho La Noria / De Badiraguato (…) Y recuerdo a mi socio de tantos negocios / Don Félix Gallardo”, dice uno de los fragmentos.

“Lloro por mi gente, a los que la muerte / Se los ha llevado / Y con los presentes ‘el Mayo’ y su gente / Igual con El Chapo / Y me toman en cuenta, y aunque estoy ausente / Sigue mi legado / El viejo Fonseca / Señor de negocios / También hice paca / Con el Cochiloco”.

‘El M’, para ‘el Mencho’ y el CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ es protagonista de este tema, y aunque no se le menciona explícitamente, con el solo nombre de la canción se hace referencia al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización de la que sí es más evidente que habla.

“Nueva Generación / Estado de Jalisco / Pa' los que no les guste / Ay nomás peguen el brinco”.

‘El Ivansillo’, para Iván Archivaldo Guzmán

El hijo del ‘Chapo’ Guzmán es protagonista de este corrido, donde se le menciona poco. Trata de un hombre que habla de hasta dónde ha llegado pese a las dificultades que la vida le presentó.

“La ley se llevó mi padre / Pero sé que ha de volver / Por lo pronto seguiremos trabajando / El mercado no ha caído y la tiendita hay que atender / Me conocen como el Ivansillo y aquí estamos a la orden”.

Hay otros corridos de Gerardo Ortiz en los que hace apología al narcotráfico y utiliza referencias relacionadas con el tema, aunque no menciona a algún personaje en particular.