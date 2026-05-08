¡Donde más les duele! Real Madrid multa a Valverde y Tchouaméni por pelea antes del Clásico

Tras darse a conocer la multa del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni dio su versión de los hechos y ofreció disculpas a sus compañeros y a la afición merengue. [Fotografía. EFE, Real Madrid]

A dos días de que se dispute el clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Spotify Camp Nou, el conjunto merengue le puso ‘carpetazo’ a la pelea que protagonizaron los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, a quienes les impuso una multa de 500 mil euros a cada uno.

La sanción llegó menos de 24 horas después del altercado que dejó a Federico Valverde con un traumatismo craneoencefálico tras golpearse dentro del vestidor de Valdebebas.

A través de un comunicado, el conjunto blanco informó que ambos futbolistas comparecieron ante el instructor del expediente y reconocieron su responsabilidad por lo ocurrido.

El Real Madrid también señaló que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni “mostraron su total arrepentimiento por lo sucedido” y detalló que ambos futbolistas ofrecieron disculpas entre ellos, así como al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición antes de aceptar la sanción económica impuesta por la directiva.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni arrastraban varios días de tensión tras la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich. Sin embargo, los desencuentros entre ambos futbolistas aumentaron el pasado 7 de mayo dentro del vestidor de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Durante el altercado, el ‘Pajarito’ Valverde resbaló y se golpeó contra una mesa ubicada en la parte central del vestidor, situación que le provocó un traumatismo craneoencefálico y una herida en la cabeza que requirió atención médica.

El mediocampista uruguayo acudió al hospital como parte del protocolo médico del club y posteriormente regresó a su domicilio. El parte médico del Real Madrid indicó que deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Federico Valverde estará prácticamente descartado para el Clásico frente al Barcelona, partido que podría acercar al conjunto catalán al bicampeonato de LaLiga. Además, el mediocampista uruguayo corre el riesgo de perderse el resto de los partidos del Real Madrid en la competición.

Federico Valverde no jugará el clásico ante el Barcelona el próximo 10 de mayo. (IG @realmadrid @fedevalverde)

¿Qué dijo Aurélien Tchouaméni sobre el incidente en el vestidor del Real Madrid?

Horas después de conocerse la sanción, Tchouaméni publicó un mensaje en redes sociales donde calificó el episodio como “inaceptable” y aseguró que lo ocurrido “no es digno del Real Madrid”.

El futbolista francés reconoció el impacto negativo que dejó el altercado dentro del club y señaló que la frustración deportiva no justificaba la situación. “Da igual quién tenga razón o quién se equivoque: siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”, expresó.

Tchouaméni también aceptó la decisión tomada por el club y pidió disculpas a los aficionados madridistas tras el incidente ocurrido previo al cierre de temporada.

“Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, aunque a veces haya desacuerdos”, escribió el mediocampista galo.

Anteriormente, Federico Valverde publicó un mensaje en sus historias de Instagram para negar que existiera una agresión directa durante la pelea. El uruguayo aseguró que se golpeó accidentalmente en el vestuario.

Federico Valverde también relacionó el altercado con el desgaste físico y emocional que atraviesa el plantel madridista tras la eliminación en Champions League y el complicado cierre de temporada en LaLiga, donde el Real Madrid se encuentra a 11 puntos de desventaja del Barcelona.

Con información de EFE