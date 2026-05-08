Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’, en coma tras cirugía: ¿Cuál es su estado de salud?

Bonnie Tyler tiene programado un concierto el 22 de mayo en Malta y otros shows por Europa a lo largo de 2026. (Foto: Shutterstock/Unsplash)

Bonnie Tyler, la cantante y compositora británica conocida por canciones como ‘Total Eclipse of the Heart’, continúa internada en un hospital de Portugal y en estado de coma, luego de haberse sometido a una cirugía de emergencia.

El miércoles 6 de mayo se dio a conocer, mediante su sitio web, que había sido hospitalizada de emergencia; sin embargo, no se brindaron detalles sobre lo que le sucedió a Bonnie Tyler.

“Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, indicaron en su momento; no obstante, poco después Tyler fue inducida al coma.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

En el comunicado no explicaron por qué la cantante necesitó una cirugía intestinal de emergencia; sin embargo, Matt Davis, su representante, dio actualizaciones sobre el estado de salud de Bonnie Tyler.

Ante los rumores, confirmó que la también intérprete de ‘It’s a Heartache’ se encuentra en estado de coma luego de la operación, a través de un comunicado que envió a medios como la revista Entertainment Weekly.

A pesar de que esta situación puede parecer alarmante, Matt Davis añadió que el coma fue inducido por los médicos, quienes buscan facilitar la recuperación de Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler fue inducida al coma tras una cirugía de emergencia. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

“Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos privacidad en este difícil momento. Emitiremos un nuevo comunicado cuando nos sea posible”, añadió para la revista de espectáculos.

Cabe señalar que, en un primer momento, se había compartido que la cirugía de la cantante había sido exitosa y que la artista se encontraba en recuperación. Por ahora, no se han dado más detalles al respecto.

La última ocasión en la que Bonnie se presentó en vivo fue durante marzo, cuando ofreció un concierto en Londres. Tyler además tiene programado un concierto el 22 de mayo en Malta y otro el 30 de mayo en Alemania.

¿Qué es el coma inducido con el que tratan a Bonnie Tyler?

Paola Alejandra Martín, doctora del Hospital Avellaneda, indica que el coma inducido —como en el que se encuentra Bonnie Tyler— es una sedación profunda que tiene como fin ayudar a los pacientes en su recuperación.

“Es el estado farmacológico en el que nosotros ponemos al paciente cuando requiere una intubación traqueal y asistencia respiratoria mecánica. Este es un procedimiento invasivo y para que el paciente pueda responder”, indica en entrevista con el portal del Ministerio de Salud Pública de Argentina.

La doctora añade que los pacientes son llevados al estado de coma a través de algunos fármacos que permiten que las personas permanezcan en un estado de inconsciencia.

“La sedación profunda se realiza para ayudar a la recuperación de un paciente que está en estado muy grave, como puede ocurrir luego de un ACV, trauma cerebral, infarto o enfermedades pulmonares”, añade el portal.

Paola Alejandra Martín explica que actualmente los pacientes no son inducidos al coma por periodos largos, debido a que puede ser perjudicial, por lo cual lo ideal son las sedaciones cortas.

¿Quién es la cantante Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler es una cantante originaria de Gales, Reino Unido, con una trayectoria larga y prolífica que incluye 18 álbumes de estudio desde que debutó en 1976. Desde los inicios de su carrera, la artista consiguió éxitos.

Con canciones como ‘Lost in France’ e ‘It’s a Heartache’ se volvió conocida a finales de la década de los 70, pero fue el lanzamiento del disco Faster Than the Speed of Night el que la llevó a la fama.

No es una sorpresa, pues en este disco se encuentran temas como ‘Holding Out for a Hero’ y un himno de los 80: ‘Total Eclipse of the Heart’, una canción escrita por Jim Steinman, quien afirma que se trata de un tema de vampiros.

“En realidad la escribí para que fuera una canción de amor de vampiros. Su título original era ‘Vampires in Love’ porque estaba trabajando en un musical de ‘Nosferatu’, la otra gran historia de vampiros. Si alguien escucha la letra, en realidad son versos de vampiro”, dijo el escritor en entrevista con Playbill.

A pesar de los años, el tema sigue vigente y Bonnie Tyler afirma que nunca se aburre de interpretarlo: “Nunca me canso de cantarla”, compartió en una conversación con Good Morning America.