Trump anuncia tregua entre Rusia y Ucrania… pero solo por 3 días: ‘La solicitud la hice directamente yo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 8 de mayo un alto al fuego temporal entre Rusia y Ucrania, que contempla una tregua de tres días, es decir, del 9 al 11 de mayo, así como un intercambio masivo de prisioneros entre ambos países.

Trump aseguró que la petición de la pausa militar fue realizada “directamente” por él y afirmó que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, aceptaron la propuesta.

“Me complace anunciar un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania. Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de mil prisioneros de cada país”, señaló.

Trump explicó que las fechas coinciden con las conmemoraciones del Día de la Victoria en Rusia y Ucrania, en referencia al papel de ambas naciones durante la Segunda Guerra Mundial. Además, expresó su esperanza de que la medida represente “el principio del fin” del conflicto armado.

“Continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo”, añadió.

Hasta el momento, ni Rusia o Ucrania han ofrecido detalles adicionales sobre los términos del acuerdo o sobre la implementación del cese temporal de hostilidades.

Putin califica de terrorista el ataque de un dron ucraniano en Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó este viernes de acto de naturaleza terrorista el ataque de un dron ucraniano contra el centro de control aéreo de la región rusa de Rostov del Don que interrumpió durante horas las operaciones de trece aeropuertos en el sur de Rusia.

“El régimen de Kiev ha cometido otro acto, claramente de naturaleza terrorista, al atacar el centro regional de control de tráfico aéreo de Rostov”, dijo Putin al comienzo de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad del país.

Según el líder ruso, el ataque no ha afectado la seguridad del tráfico aéreo civil. “Afortunadamente, no se produjo ningún incidente trágico gracias al trabajo altamente profesional de nuestros controladores aéreos”, afirmó.

“Las operaciones en los aeropuertos de Astracán, Vladikavkaz, Volgogrado, Guelendzhik, Grozni, Krasnodar, Majachkalá, Magás, Mineralnie Vodi, Nalchik, Sochi, Stávropol y Elistá han sido suspendidas temporalmente”, informó tras el ataque el Ministerio de Transporte de Rusia.

El viceprimer ministro ruso, Vitali Savéliev, dijo a Putin que el tráfico aéreo en el sur, que comenzó a reanudarse en la tarde del viernes, será “completamente restaurado en los próximos dos o tres días”.

Con información de EFE