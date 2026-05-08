Trump ‘presume’ fotos de ovnis y vida extraterrestre: ‘La gente dirá, ¿qué demonios está pasando?’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió que el Departamento de Guerra publicó el primer lote de archivos relacionados con ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP), como parte de una iniciativa de “máxima transparencia”.

“En cumplimiento de mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados para su revisión y estudio por parte del público”, señaló Donald Trump en un mensaje difundido este viernes 8 de mayo.

El mandatario afirmó que ordenó a su administración identificar y entregar documentos gubernamentales relacionados con presunta vida extraterrestre, objetos voladores no identificados y fenómenos aéreos anómalos.

“Mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos y videos la gente podrá decidir por sí misma: ‘¿Qué demonios está pasando?’”, expresó.

Trump concluyó el mensaje invitando a la población a revisar el material divulgado: “¡Que lo disfruten!”.

¿Dónde puedes consultar los archivos de Ovnis y vida extraterrestre que publicó EU?

La colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la Administración estadounidense “publicará archivos adicionales de forma continua”.

El catálogo se compone de 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos y que serán actualizados progresivamente.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” por desvelar los secretos del universo.

Trump adelantó en febrero la difusión de estos archivos gubernamentales después de que el expresidente Barack Obama aceptara en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

Cuando se le preguntó sobre la existencia de los extraterrestres, Obama aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra y dijo: “Son reales, pero yo no los he visto”.

El presidente estadounidense reaccionó a estos comentarios y acusó a Obama de desvelar “información clasificada” y cometer un “grave error”.

Obama posteriormente precisó que durante su presidencia no tuvo “pruebas” de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

El cruce de declaraciones reavivó el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.

Con información de EFE