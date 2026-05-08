Madres… no caigan: ¿Hay pago especial por el 10 de mayo? Secretaría del Bienestar aclara

La Pensión del Bienestar está dirigina a personas de 65 años y más. (Cuartoscuro).

A días de festejar el Día de las Madres, la Secretaría del Bienestar aclaró que no habrá un pago especial a las adultas mayores para festejarles en esta fecha.

En su canal de difusión de WhasApp, la depencia informó que no hay ningún pago con motivo del 10 de mayo y llamó a las personas a evitar páginas y enlaces sospechosos.

La Secretaría del Bienestar también recomendó no abrir enlaces que terminen en ‘.com’ y que ningun página gubernamental tiene una dirección así.

Agregó que la información sobre pagos de la Pensión del Bienestar, becas y otros apoyos, solo se difunde en fuentes oficiales, ya sea en el sitio web o redes sociales como X.

La Secretaría del Bienestar alerta sobre falsos pagos por el 10 de mayo.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar?

Luego de que Ariada Montiel dejara la Secretaría del Bienestar en manos de Lety Ramírez, se informó sobre las fechas de pago de la Pensión del Bienestar que corresponden al bimestre mayo-junio.

Los pagos se comenzaron a distribir el lunes 4 de mayo y en esta ocasión no se contemplan los fines de semana para depósitos del programa social.

Los pagos se orgaizan conforme a la primera letra del apellido paterno. Así será el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar de la tercera semana de mayo:

Lunes 11 de mayo, letra G.

Martes 12 de mayo, letra G.

Miércoles 13 de mayo, letras H, I, J, K.

Jueves 14 de mayo, letra L.

Viernes 15 de mayo, letra M.

Los pagos de los programas sociales se depositan de manera directa a las Tarjetas del Bienestar. Este calendario de mayo también aplica para el apoyo que se da a niñas y niños con discapacidad y a madres trabajadoras.

Para el caso de la Pensión del Bienestar, se estableció en la Constitución que debe incrementarse año con año tomando como base el dato de inflación. Para 2026, el depósito subió de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos.