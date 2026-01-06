¿Pensión del Bienestar 2026 tendrá ‘candados’ por reportes de abusos a adultos mayores?

La Pensión del Bienestar subió en 200 pesos para 2026, informó el Gobierno de México.

Ya conocemos el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 que ayudará a 14 millones de beneficiarios a conocer qué día recibirán su apoyo por parte del Gobierno de México.

El calendario de pagos, revelado por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, en la ‘mañanera’ del 5 de enero, aplica para los siguientes programas sociales:

Pensión del Bienestar para personas adultas mayores de 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de entre 60 a 64 años.

Pensión para personas con discapacidad.

Apoyo para madres trabajadoras.

Los pagos de los programas del Bienestar comenzaron el lunes 5 de enero y concluirán el miércoles 28 de enero, detalló la Secretaría del Bienestar. "Hacia final del 2026 llegaremos a 20.3 millones de derechohabientes de las pensiones y Programas de Bienestar, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos establecidos en el Presupuesto de la Federación", apuntó Ariadna Montiel.

¿Cobro de la Pensión del Bienestar tendrá nueva medida de seguridad por robos?

Casos de potenciales abusos contra personas adultas mayores llegaron a la ‘mañanera’: La reportera Olga Ojeda, del Diario del Istmo, expuso que en Coatzacoalcos hay informes de robo del dinero de las pensiones por parte de los mismos familiares de los beneficiarios.

“Muchos de los beneficiarios, debido a limitaciones físicas o falta de movilidad, confían en parientes para retirar el apoyo económico, pero terminan recibiendo el dinero incompleto o en algunos casos, nada”, denunció.

¿Qué hará la Secretaría del Bienestar por esos casos? Ariadna Montiel aclaró que por ahora no se tiene contemplada una medida de seguridad extra.

“Las Tarjetas de Bienestar ya tienen los candados de seguridad. Si el adulto mayor le entrega la tarjeta a un familiar, los candados, digamos, están, pero dependemos también que quien auxilia a los adultos mayores tengan toda la buena voluntad de apoyarlos”, comentó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiere decir que el Gobierno dejará a estas personas ‘a su suerte’? La respuesta es no: Ariadna Montiel remarcó que gracias al programa Salud Casa por Casa (creado por la presidenta Claudia Sheinbaum), personal del Gobierno y Siervos de la Nación visitan con frecuencia a adultos mayores.

“Los servidores tienen una zona de trabajo ya asignada, y con este programa de Salud Casa por Casa hemos rescatado a muchas personas, ya vamos detectando estos casos, y vamos estando atentos con ellos. Creo que la cercanía nuestra con quien pueda tener esta situación será el mayor apoyo que podamos brindar", puntualizó.

¿Cuánto subió la Pensión del Bienestar en 2026?

Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promovió una reforma para que el pago de programas sociales fuera elevado a rango de derecho constitucional.

Esa iniciativa también estableció que la pensión para adultos mayores debe tener un incremento todos los años. Para calcular el aumento, se toma como referencia el cierre de la inflación.

Para 2026, los montos de los programas del Bienestar son los siguientes: