La Pensión del Bienestar ‘se gana con trabajo’: Alessandra Rojo critica a Noroña por presumir tarjeta

Gerardo Fernández Noroña respondió a las críticas de Alessandra Rojo de la Vega por su Pensión del Bienestar.

Gerardo Fernández Noroña estrenó su tarjeta de la Pensión del Bienestar, y con ella, una nueva polémica, ahora contra Alessandra Rojo de la Vega, quien lo criticó por tomar el apoyo económico.

Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, criticó que Noroña presumiera que es beneficiario de la Pensión del Bienestar y le echó en cara su casa en Tepoztlán de 12 millones de pesos por la que fue objeto de polémica este año.

“¿Oiga, Fernández Noroña, con este apoyo del bienestar, le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?“ Escribió Alessandra Rojo en su cuenta de X.

¿Qué le respondió Noroña a Alessandra Rojo de la Vega?

Tras el reclamo de Alessandra Rojo, Noroña respondió a la polémica, e incluso le aseguró que en el futuro ella estará en la cárcel.

“Señora alcaldesa, le deseo que alcance mi edad, para que reciba su pensión; para entonces, usted seguirá siendo oposición y a pesar de lo mucho que haya robado, se le enviará su pensión a la cárcel, por que es un derecho”, escribió el senador de Morena.

Noroña desde marzo pasado celebró que podría registrarse para la Pensión del Bienestar tras cumplir 65 años de edad, y fue hasta la mitad de diciembre que finalmente obtuvo su plástico para cobrar el apoyo económico que para este año es de 6 mil 200 pesos bimestrales.

‘La pensión se gana trabajando’: Rojo de la Vega carga contra Noroña

Tras la acusación de Noroña, quien le dijo a Alessandra Rojo de la Vega que ella terminará en la cárcel, la alcaldesa de Cuauhtémoc respondió y aseguró que el expresidente del Senado ahora goza de impunidad:

“Yo no robé, no robo, ni robaré jamás. No tengo propiedades como usted, hipócrita. Ni vivo del abuso del poder. La pensión se gana trabajando, no saqueando al pueblo. La cárcel es para corruptos aunque ahorita goce de impunidad, no para quien los enfrenta”, escribió Alessandra Rojo de la Vega, recientemente señalada de estar detrás de la marcha de la Generación Z.

Gerardo Fernández Noroña se suma a la lista de políticos mexicanos que solicitan la Pensión del Bienestar, como en el pasado ocurrió con Gabriel Quadri.