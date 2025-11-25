Alessandra Rojo de la Vega rechaza que esté detrás de marchas de la Generación Z: ‘La gente está cansada’

Alessandra Rojo de la Vega asegura que Morena realiza una campaña en su contra al acusarla de fomentar las marchas de la Generación Z.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó que ella esté relacionada con las convocatorias de las marchas de la Generación Z, que se realizaron durante los últimos días en la Ciudad de México.

En cambio, aseguró que estas movilizaciones se deben a que la gente está cansada de la violencia y corrupción en el país.

“Es absolutamente falso, convocaron protestas porque la gente ya está cansada por todas estas razones, pero su respuesta es reprimir, criminalizar y necesitan culpables inventados”, dijo la alcaldesa en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Rojo de la Vega aseguró que el hartazgo en la sociedad no solo ocurrió con el asesinato de Carlos Manzo, sino también con la crisis de violencia en Michoacán y Sinaloa, así como la quiebra de los limoneros y la falta de fondos de emergencia para las inundaciones, entre otros temas.

“No es la primera vez que deciden apuntar contra mí, primero inventaron que amenacé a comerciantes sin ninguna sola prueba, luego sale una persona agresiva en un video y dicen que trabaja en la alcaldía, lo cual es completamente falso”, añadió la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega responde a acusaciones en su contra

Alessandra Rojo de la Vega denunció que Morena creó una comisión en el Congreso de la CDMX para investigarla tras relacionarla con la movilización de la Generación Z, que terminó en agresiones.

Según Rojo de la Vega, la intención es hacerle un juicio político y destituirla, pero sin pruebas ni fundamentos.

“Están reciclando imágenes de hace tres años que sacaron del C5 de una marcha feminista en donde yo abrazo a mujeres del bloque negro que por cierto empezó con un pleito y yo desescalé el pleito y nos acabamos abrazando y ahora los diputados y diputadas quieren hacernos un juicio político”, acusó la alcaldesa.

Rojo de la Vega detalló que todo es porque la dirigencia de Morena no encuentra la forma de solucionar las crisis en el país y les molesta que sean señalados.

¿Qué sabemos de las acusaciones contra Alessandra Rojo de la Vega?

En su columna Campaña contra dos Mujeres, que se publica este martes 25 de noviembre en El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio detalla las razones de la campaña en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Rojo de la Vega le preocupa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no logran neutralizarla sin pagar un precio político, y porque su figura alimenta tres narrativas que al oficialismo más le duelen: inseguridad, persecución política y corrupción”, dice el periodista.

De acuerdo con el columnista, se dio la orden presidencial para “desbarrancarla políticamente y bloquearla”, lo que ocurriría en los próximos meses.

Ante el crecimiento de Alessandra Rojo de la Vega, se convirtió en la adversaria más fuerte de Morena en la capital del país debido a que constantemente denuncia la corrupción y abusos del gobierno de la CDMX.