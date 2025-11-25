Marchas en CDMX por Eliminación de la violencia contra la Mujer: ¿Qué calles serán bloqueadas por el 25N?

Decenas de mujeres de distintas colectivas marcharán hacia el Zócalo capitalino para exigir contra la violencia patriarcal en el marco del día internacional contra la violencia hacia la mujer.

Será un martes de caos vial en la Ciudad de México este 25 de noviembre debido a que se realizarán movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La convocatoria está hecha para concentrarse en distintos puntos a partir de las 14:00 horas o antes para iniciar la marcha a las 15:00 horas con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Desde las 11:00 horas se prevé una concentración de manifestantes y colocación de un tendedero de agresores en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Estos serán los puntos de encuentro para comenzar la movilización.

Glorieta de las Mujeres que luchan.

Ángel de la Independencia.

Monumento a la Revolución.

¿Cuál será la ruta de la manifestación de este 25 de noviembre y calles afectadas?

La principal vialidad afectada será Paseo de la Reforma, debido a que por esta vía comenzará el avance de los contingentes a partir de las 15:00 horas. Por esa razón, estarán cerradas las siguientes calles:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central.

5 de mayo.

Ante dichas movilizaciones, distintos monumentos y edificios sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y alrededor del Zócalo de la CDMX, entre ellos Palacio Nacional, fueron cubiertos nuevamente por enormes vallas para protegerlos.

Las principales organizaciones que se movilizarán en distintas alcaldías, sobre todo Cuauhtémoc y Coyoacán, serán las siguientes:

Morras de Fuego.

Colectiva ‘Rabia encapuchada’.

Coordinación 8M.

Vaisnavas Guerreras.

Amor no es violencia.

Distopías MX.

Unión de la Juventud.

Víctimas de feminicidio.

Colectivo Boca Negra.

Galería Textil Maseuali.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé que las manifestantes se trasladen por la Línea 3 del Metro CDMX, mientras que la estación Zócalo permanece cerrada por dichas movilizaciones. De tal forma que las alternativas para llegar al Zócalo son:

Allende, de la Línea 2.

Pino Suárez , de la Línea 1 y 2.

, de la Línea 1 y 2. San Juan de Letrán, Línea 8.

Bellas Artes, Línea 2.

¿Por qué se conmemora el 25N como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

En el Zócalo de la CDMX la bandera también está a media asta en conmemoración del 25 de noviembre, indicado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Se trata de un día para reflexionar sobre los distintos tipos de violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo, por lo que la bandera a media asta es un símbolo de duelo nacional y respeto.

El tema de este año es terminar con la violencia digital que sufren mujeres y niñas, de acuerdo con información de NMás.

La agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que estas son otras de las demandas: