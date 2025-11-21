Desarticulan célula del narco en CDMX: Capturan a jefes criminales ‘El Miguelón’, ‘El Loco’ y ‘El Rossi’

Uno de los detenidos ya había sido arrestado en al menos dos ocasiones por delitos contra la salud. (Foto: SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturaron este viernes a tres presuntos líderes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Las detenciones se llevaron a cabo tras tres cateos simultáneos en inmuebles ubicados en ambas demarcaciones, donde fueron detenidas otras cuatro personas en posesión de mil 418 dosis de posibles drogas.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel ‘El Miguelón’ (45 años), Israel ‘El Loco’ (43 años) y Óscar Uriel ‘El Rossi’ (26 años). Según las investigaciones, son señalados de liderar una red de venta de droga en distintos puntos clave de dichas alcaldías.

Las órdenes de cateo se ejecutaron con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Golpe al narcomenudeo en CDMX: Aseguran más de mil dosis y detienen a siete personas

En los inmuebles intervenidos, las autoridades aseguraron un total de mil 418 dosis de posibles drogas, entre metanfetamina, cocaína y marihuana. Además, se encontró un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

En el primer cateo en un domicilio de la calle 1 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, Iztapalapa, se incautaron 80 dosis de aparente metanfetamina, 200 dosis de probable cocaína, otras 200 de posible marihuana, un arma, cinco cartuchos y un teléfono. Además, se detuvo a un hombre de 26 y a una joven de 21 años de edad.

Los otros dos cateos se llevaron a cabo en una casa en la colonia La Draga, en Tláhuac, y otra en la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa. En estos sitios se hallaron varias dosis de las ya mencionadas sustancias y fueron detenidos tres hombres de 45, 43 y 25 años de edad, así como dos mujeres de 41 y 26 años de edad.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y llevados ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Mientras tanto, los inmuebles cateados quedaron sellados bajo resguardo de la SSC.

Según refieren las autoridades, ‘El Miguelón’ habría sido arrestado previamente por delitos contra la salud en al menos dos ocasiones: en 2011, 2022 y nuevamente este 2025. Asimismo, otros de los detenidos también tienen antecedentes penales, uno por despojo y otro por quebrantamiento de sellos.