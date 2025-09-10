Detienen a hermano de Moisés Muñoz, dueño del ‘Compa Moy’, por supuesto narcomenudeo

Aarón Antonio “N”, hermano de Moisés Muñoz, fue detenido en la ciudad de Ensenada por supuesta posesión de cannabis para su venta en narcomenudeo; Muñoz es dueño del restaurante de mariscos ‘Compa Moy’ de Baja California, cerrado desde agosto por ser objeto de extorsión.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) recibió el pasado lunes ocho de septiembre una llamada anónima que señalaba la presencia de un hombre con apariencia sospechosa en la colonia Márquez de León.

Tras el arribo de las unidades policiacas y de investigación se abordó a Aarón Antonio “N”, el cual llevaba poco más de una onza de mariguana. En total se le aseguraron 30 gramos de la planta que venía en una bolsa ziploc transparente.

El detenido fue trasladado ante un juez para determinar su responsabilidad en el supuesto acto de narcomenudeo de cannabis, siendo en las próximas horas cuando se determine la gravedad del delito.

Por ello se abrió una carpeta de investigación con número único de caso: 0201-2025-13516*, donde participó la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Zona Ensenada; la persona se presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

Aarón Antonio “N” tiene domicilio a unos 3 kilómetros y medio del lugar donde fue detenido por la autoridad.

La autoridad indicó que la detención de Aarón Antonio “N” no está relacionada con los hechos denunciados por Moisés Muñoz, dueño del restaurante ‘Compa Moy’, quien recientemente tuvo que cerrar por sufrir el cobro de piso.

El cierre del restaurante ‘Compa Moy’ en Ensenada, Baja California

Luego de recibir distintas amenazas de muerte, Moisés Muñoz decidió poner fin a ‘Compa Moy’, el restaurante que había inaugurado en el 2018; en un video narró que no podía poner en riesgo su persona, a su familia y a los clientes. Por ello, decidió cerrar definitivamente el lugar.

Apenas el pasado 5 de septiembre, otro comerciante también se unió a la lista de personas extorsionadas por el crimen organizado en Ensenada.

Se trata de Jesús Aguilar, quien ya no pudo seguir con su restaurante ‘Monitos Sushi y Teriyaki’. El caso cobró suma relevancia porque el afectado es peleador oficial de la UFC (Ultimate Fighting Championship).

En una entrevista, este último enfatizó que ya era imposible comprar mariscos y trabajar debido a las constantes extorsiones.