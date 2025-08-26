La historia de Compa Moy, restaurante nombrado en honor a un amigo fallecido que cerró por extorsiones

Mariscos El Compa Moy terminó su historia por las extorsiones, las amenazas y el cobro de piso que vivió su dueño en Ensenada, Baja California. “Mi negocio empezó de una manera muy humilde. Soy un obrero (...) un joven emprendedor que decidió abrir su propio negocio con una gran ilusión de cumplir su sueño y hoy esos sueños han sido arrebatados”, expresó Moisés Muñiz.

A través de un video de 13 minutos, el fundador del restaurante Mariscos El Compa Moy relató que justo cuando estaban a punto de celebrar su aniversario (20 de noviembre) llegaba el final: “Estuve a punto de cumplir los cuatro años y hoy tengo que cerrar con mucha tristeza”.

“Nadie ha tenido el valor de hablarlo, de decirlo y aquellos que quieren hacerlo terminan tres metros bajo tierra. Estoy completamente consciente de la las posibles consecuencias de grabar este video. Estoy a nada de cumplir años, espero sí cumplirlos”, expresó Moisés.

El empresario de Ensenada afirmó que ha sido amenazado en varias ocasiones y circunstancias, la situación “llegó el límite”: “Yo no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, a que en cualquier momento llegue un sicario cobarde que quiere arrebatar el patrimonio de nosotros, los trabajadores y nos asesinen por vender comida”.

¿Cómo nació el restaurante El Compa Moy?

“Durante muchos años quise hacer esto, me lo propuse y lo logré, soy un joven que siempre ha trabajado desde los 13 años, he trabajado, estudiado, trabajado, estudiado para llegar a donde estoy y hoy mi sueño me lo han arrebatado”, expresó en su mensaje de despedida.

El famoso restaurante de mariscos inició en 2018 como un servicio a domicilio en Ensenada. En un video publicado en el canal de YouTube Conviviendo con Thomas, Moisés relata que cuando ideó el proyecto se lo contó a tres amigos en especial, uno de ellos fue quien le sugirió el nombre.

Antes de que el proyecto se ejecutara y el local abriera, esa persona murió: “Va en honor a ese amigo que en su momento apoyó el proyecto”, expresó Moisés.

Dueño de El Compa Moy salió adelante tras estafa en la que perdió sus ahorros

El inicio no fue sencillo. En 2018 Moisés decidió mudarse de nuevo a Ensenada, su ciudad de origen, tras trabajar en un restaurante de Rosarito. Según contó al youtuber Thomas Calderón, había juntado dinero para iniciar su proyecto de mariscos, pero tuvo un problema con un banco.

Debido a esto, perdió todo su dinero y no tuvo posibilidad de recuperarlo: “Me robaron, prácticamente, me estafaron con compras a través de internet sin mi consentimiento”.

Por esta desafortunada situación, no pudo ejecutar el proyecto del restaurante en ese momento y decidió detenerlo. Posteriormente, se dedicó a trabajar en otra empresa, lejos del sector de la comida, y comenzó a estudiar la licenciatura en Derecho.

Tras graduarse y recuperarse, Moisés decidió continuar con su sueño y estableció el negocio en un local físico en el Bulevar Zertuche, en una zona que eligió porque lo consideró de crecimiento de la ciudad.

El lugar ofrecía un ambiente fresco y familiar, decorado con plantas y ambientado con música. Ahí se servían especialidades que rápidamente se ganaron la preferencia de los comensales locales.

El menú de Mariscos El Compa Moy ofrecía una gran variedad de platillos de mar, como cócteles, aguachiles, ceviche, tacos de pescado tradicionales que destacaban por su capeado, o bien, de camarón.

“A ver qué hacemos, no queda más que echarle ganas, otro proyecto, trabajar”, concluyó Moisés en su despedida.

Restaurantes de Ensenada han vivido episodios de violencia, como el ataque en Villa Marina, donde atacaron a Gail Toys, hermano del youtuber Markitos Toys. (FOTO: CUARTOSCURO.COM). (Fotógrafo Especial)

Fiscalía contacta a dueño de El Compa Moy

En su video, el joven emprendedor también criticó la falta de respuesta de las autoridades: “El gobierno sabe lo que pasa, pero se hacen los sordos y los ciegos. Los cárteles se han apoderado de mi municipio (...) Ayúdenme a que se haga un ruido masivo, a que sepan la problemática, a que sepan que un joven con un sueño más fue destruido. Afortunadamente estoy vivo“.

Tras la viralización del clip en redes sociales, la Fiscalía de Baja California informó que contactó al dueño del restaurante y se comprometió a atender el caso: “Como se sabe el dueño del restaurante ‘El Compa Moy’, Moisés Muñiz, subió un video de 13 minutos donde denuncia extorsiones y cobro de piso, aunque no presentó denuncia formal”.