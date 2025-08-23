‘Soñé que hubiera mucha comida’: Así nació Casa Merlos, restaurante con 55 años en donde comió Lilly Téllez

La ocasión que Lilly Téllez fue a comer a Casa Merlos aseguró que los platillos eran una delicia, ¿qué vende el restaurante? (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe el auténtico mole poblano? Para probarlo, no hace falta salir de la capital: se encuentra en un restaurante de la Ciudad de México, a donde incluso ha ido la senadora Lilly Téllez.

Se trata del restaurante Casa Merlos, un espacio muy especial debido a que su fundadora, la chef Lucila Molina de Merlos llevó el rescate de las recetas de la gastronomía poblana más allá: trajo de vuelta la cocina del siglo XVIII.

Tan fascinante como su comida, es la historia de Casa Merlos, un restaurante con 55 años que continúa abierto brindando sus tradicionales chiles en nogada, huazontles en mole y por su puesto el pipián verde, especialidad de la casa.

¿Cuál es la historia del restaurante Casa Merlos?

La historia del restaurante está unida a la vida de Lucila Molina, quien asegura que las carencias que vivió cuando era una niña la llevaron a amar su labor como chef y restaurantera.

Lucila es originaria de Teziutlán, Puebla. Cuando ella era pequeña su familia pasó por una situación económica complicada, por lo cual no siempre comía bien: “había veces que mi mamá nos daba un té de canela y un bolillo porque no había más”.

Para la chef ‘crecer rápido’ y trabajar era uno de sus principales deseos, ya que con ello podría ganar dinero que le permitiría llevar alimentos a su casa: “porque había días que nuestra comida era tortilla con sal y no había más”, dijo en entrevista con A cucharón abierto.

A pesar de lo que vivió, Lucila tomó impulso de su situación y le dio un giro, debido a que en ese momento nació su meta en la vida: crear un espacio en donde nunca hiciera falta qué comer.

“Siempre soñé que en mi casa hubiera mucha comida”, dijo en una conversación con Eddy Warman, “Yo pensaba que cuando fuera grande nunca iba a faltar la comida en mi casa y que yo iba a poner un negocio”, agregó para el Canal Once.

Aunque su sueño era claro, cuando Lucila era pequeña no tenía conocimiento de qué tipo de negocio podría tener: “No sabía qué era un restaurante ni qué era una fonda, pero (quería) que hubiera mucha comida”.

Con el paso de los años, Lucila Molina se casó y con el objetivo de apoyar en la economía familiar decidió aprender a hacer tamales, una actividad para la cual tuvo la ayuda de su suegro, quien asegura fue un gran maestro en la cocina.

Lilly Téllez en Casa Merlos. (Foto: Captura de pantalla)

“Tuve un gran maestro que fue mi suegro: me enseñó a hacer el mole (desde cero), a matar los animales como los guajolotes”, compartió en entrevista con Tamara de Anda de Canal Once, aunque el amor por la cocina siempre estuvo presente para Lucila.

Cuando era pequeña solía pasar el tiempo leyendo revistas que le prestaba una de sus tías, debido a que en ellas había recetas de cocina: “me ponía a leer y empecé a aprender sola, ya me gustaba la cocina”, recordó en A cucharón abierto.

El gusto por cocinar y el impulso de su suegro llevaron a que un día se planteara la idea de poner un restaurante. Así nació Casa Merlos en 1972, un restaurante en el que desde sus inicios se sirven platos de la gastronomía poblana.

¿Qué se puede comer en Casa Merlos, donde fue Lilly Téllez?

El amor por la cocina de Lucila la llevó a innovar, ya que si bien su restaurante exalta la cocina de Puebla tiene una característica sumamente especial: son recetas del siglo XVIII.

“Me gustó (la cocina poblana), me encontré un librito viejo (en donde estaban las recetas) y me puse a investigar”, compartió con A cucharón abierto, es así que poco a poco fue incorporando las preparaciones y en 1985 se estableció como un restaurante especializado en estos platillos.

“Estoy a rescate de la cocina poblana del siglo XVIII, lo que fue la gastronomía en esa época”, compartió en entrevista con Eddy Warman, un hecho que presumió Lilly Téllez en su visita al restaurante.

“¡Qué delicia! Feliz la tarde con comida poblana del siglo XVIII hecha en casa”, escribió en su cuenta de X, durante el 2018, en la fotografía que compartió también aparece Lucila Molina, chef quien falleció el pasado marzo de 2025.

En el restaurante se pueden encontrar platillos como huazontles en mole, mole poblano, pipián verde, totopostes, manchamantel, frijoles ayotes, sopa de flor de calabaza, chalupas poblanas y hasta postres como torta de almendra.

Cuando Lucila Molina vivía solía preparar los platillos: “Yo te entrego mi corazón y mi alma en cada plato”, afirmó. Además, la comida que se sirve es del día, en caso de que sobre algún platillo, se reparte entre los empleados.

Actualmente, no se encuentra disponible su menú en su sitio web. Solo se tiene el precio de algunos paquetes para llevar, los cuales cuestan 350 pesos (por el arroz, pollo con mole y chalupas) y 475 pesos (por los chapulines y tradicional sacarrón de cerdo). Los chiles en nogada cuestan 525 pesos.

Ubicación del restaurante Casa Merlos

Casa Merlos está ubicado en la calle General Victoriano Zepeda 80, Observatorio, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El restaurante solo abre de jueves a domingo en un horario de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.