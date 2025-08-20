Festival de la Nogada 2025: Fechas, ubicación y todo lo que debes saber del evento en CDMX

La Hacienda los Morales es conocida por ofrecer chiles en nogada todo el año; sin embargo, esta será una ocasión especial. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

¡Ya se acercan las fiestas patrias! Además del pozole, los pambazos y las tostadas de pata, uno de los platillos típicos mexicanos que no pueden faltar en esta temporada son los chiles en nogada.

Un delicioso manjar, que combina sabores dulces y salados, que es muy esperado durante todo el año y tal como ocurrió con el Festival de la Torta o la Feria del Elote en la Ciudad de México, habrá un evento dedicado a la nogada.

Se trata del Festival de la Nogada que organiza el restaurante de la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México, un evento en donde podrás probar varios platillos hechos a base de semillas, así como la salsa de nogada en otros platos además del clásico chile, los cuales se añaden al menú habitual del lugar.

¿Cuándo y dónde ese el Festival de la Nogada?

El Festival de la Nogada 2025 se llevará a cabo este año en la Hacienda de los Morales durante agosto y todo el mes de septiembre, con el objetivo de rendir homenaje a uno de los platillos más emblemáticos de México con un menú especial en su restaurante.

Fecha : del 16 de agosto al 30 de septiembre

: del 16 de agosto al 30 de septiembre Dónde: Hacienda los Morales

Este evento tiene un distintivo que muchos otros no, ya que se realizará en un recinto histórico, debido a que la Hacienda los Morales se construyó en 1647, aunque comenzó como una finca llamada San Juan de Dios de los Morales, explica su sitio web.

A lo largo de sus 378 años de historia, la hacienda ha sido restaurada en diferentes ocasiones, sin embargo, su estructura original se sigue manteniendo, por lo cual además de la comida, podrás disfrutar del espacio.

El Festival de la Nogada durará todo el mes de septiembre. (Foto: Pexels)

El Festival de la Nogada no solo celebra la tradición culinaria del chile en nogada, sino que también ofrece una variedad de platillos innovadores que incorporan los sabores de la nogada.

Desde crema caliente de nogada hasta lengua de res en almendrado al mezcal, forman parte de los platillos que los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar durante la experiencia culinaria.

Menú y precios: ¿Qué venderán y cuánto cuesta ir al Festival de la Nogada?

La Hacienda los Morales es conocida por ofrecer el chile en nogada todos los días del año; sin embargo, el Festival de la Nogada es un momento especial, debido a que se crearon nuevos platillos que pasarán a ser parte del menú habitual.

La principal característica de ellos es que se hacen uso de semillas para la elaboración de los platillos, además podrás disfrutar de la nogada (la salsa cremosa hecha con nuez de castilla) en diferentes presentaciones.

Los platillos que podrás encontrar en el restaurante de la Hacienda de los Morales durante el Festival de la Nogada son los siguientes:

Entradas

Rollito de salmón ahumado: Relleno de queso de cabra, queso doble crema, nuez, pistaches y reducción de vino tinto

Carpaccio de portobello: Con lechugas tiernas y vinagreta de semillas (nuez, pistache, almendras y piñón)

Carne tártara de res: Con alcaparras, aceitunas verdes, piñón, pistache y almendras

Cremas y pastas

Crema de nogada caliente: Con bolita de queso y granada

Ravioles de nuez de castilla: Con espuma de parmesano reggiano

Platos fuertes

Chiles en nogada (2 pzas.): Tradicionales sin capear

Posta de robalo rostizado y aderezado con salsa pibil: Salteado con papa cambray, nuez, almendra, champiñón, granos de elote, cebollita cambray, juliana de poblano y aceite de cilantro

Pulpo en salsa de pistache: Con salsa cremosa de pistache, cilantro y especias

Filete de res en salsa de nuez de Castilla: Con chipotle y jerez seco

Lengua de res en almendrado al mezcal: Con puré de papa y espárragos a la mantequilla

El Festival de la Nogada ofrecerá esta salsa hecha a base de nuez de castilla en diferentes presentaciones. (Foto: Pexels)

Postres

Chile cristalizado relleno con helado de nogada

Pastel de zanahoria, nueces y coco

Pastel de nuez con chocolate

Además, se podrá hacer el maridaje con vinos especiales para la ocasión. Cada platillo tiene un precio diferente. El chile en nogada tiene un precio de 550 pesos en el restaurante habitualmente.

En entrevista con El Financiero, la Hacienda los Morales explicó que el costo promedio por plato fuerte en el menú del Festival de la Nogada es de entre 500 pesos y 700 pesos, sin tomar en cuenta las bebidas.

¿En dónde está la Hacienda de los Morales?

La Hacienda los Morales, en donde será el Festival de la Nogada se encuentra en Juan Vázquez de Mella número 525, Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La hacienda ofrece estacionamiento y valet parking sin costo adicional, además, explicaron que no es necesaria la reservación entre semana, pero si deseas acudir al Festival de la Nogada en fin de semana, lo ideal es apartar tu lugar en el restaurante.