Feria de la Torta 2025 CDMX: Fechas, horarios, artistas, ubicación y todo lo que debes saber

La Feria de la Torta celebra su edición 20 en CDMX. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

¡Van con todo! La Feria Internacional de la Torta 2025 regresa para celebrar su 20ª edición con mucho sabor en la Ciudad de México, sede de torterías antiguas y de leyendas como que Fidel Castro inventó la cubana.

El evento presenta una megatorta monumental de 90 metros con 50 ingredientes, además de una experiencia gastronómica que reúne a productores locales, chefs internacionales y miles de amantes de este icónico platillo.

La Feria de la Torta llega a la CDMX en agosto. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com).

¿Cuándo y dónde es la Feria Internacional de la Torta?

Del 13 al 17 de agosto de 2025, la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (CDMX) es el epicentro del sabor, con entrada gratuita y un ambiente 100% familiar.

La Feria Internacional de la Torta nació en 2004 como una iniciativa para promover el consumo y las ventas de este clásico de la gastronomía callejera mexicana.

Con el tiempo, se ha convertido en un referente culinario y cultural que reúne a más expositores de distintos estados y países, con recetas tradicionales hasta propuestas gourmet y exóticas.

La Feria de la Torta Gigante se celebra en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

En esta edición, hay participación de diez estados, como Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Puebla; así como invitados de Argentina, España y Colombia.

Los visitantes pueden encontrar desde la clásica de milanesa hasta creaciones exóticas como pastor negro, tuétano, huitlacoche y mariscos; propuestas internacionales y fusiones innovadoras; opciones vegetarianas y más.

En ediciones anteriores han presentado sabores como marlín, cocodrilo, avestruz, venado, jabalí, mantarraya.

Durante varios años se ha celebrado la Feria de la Torta. (Foto: Diego Simón / Cuartoscuro.com).

Actividades en la Feria de la Torta 2025

El corte de la megatorta de 90 metros de largo y 990 kilogramos es el 13 de agosto a las 12:00 horas como acto inaugural.

Además de probar opciones únicas y creativas, el evento ofrece una cartelera de conciertos y entretenimiento con conciertos como:

Salón Victoria

Laureano Brizuela

Aleks Syntek

La Cumbia Dinamita

Orquesta La Tipica

Jimmy ‘El León’

Los Yaguaru

Los Askis

Guelaguetza Princesa Donashii

Entre otros.

La Feria de la Torta celebra su edición 20. (Foto: Facebook / Alcaldía Venustiano Carranza).

¿Cómo llegar a la Feria de la Torta 2025?

La sede es de fácil acceso en transporte público. Las estaciones de metro más cercanas son Metrobus Venustiano Carranza y Metro Fray Servando.