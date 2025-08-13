Feria de la Torta 2025 CDMX: Fechas, horarios, artistas, ubicación y todo lo que debes saber

¡Van con todo! La Feria Internacional de la Torta 2025 regresa para celebrar su 20ª edición con mucho sabor en la Ciudad de México, sede de torterías antiguas y de leyendas como que Fidel Castro inventó la cubana.
El evento presenta una megatorta monumental de 90 metros con 50 ingredientes, además de una experiencia gastronómica que reúne a productores locales, chefs internacionales y miles de amantes de este icónico platillo.
¿Cuándo y dónde es la Feria Internacional de la Torta?
Del 13 al 17 de agosto de 2025, la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (CDMX) es el epicentro del sabor, con entrada gratuita y un ambiente 100% familiar.
La Feria Internacional de la Torta nació en 2004 como una iniciativa para promover el consumo y las ventas de este clásico de la gastronomía callejera mexicana.
Con el tiempo, se ha convertido en un referente culinario y cultural que reúne a más expositores de distintos estados y países, con recetas tradicionales hasta propuestas gourmet y exóticas.
En esta edición, hay participación de diez estados, como Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Puebla; así como invitados de Argentina, España y Colombia.
Los visitantes pueden encontrar desde la clásica de milanesa hasta creaciones exóticas como pastor negro, tuétano, huitlacoche y mariscos; propuestas internacionales y fusiones innovadoras; opciones vegetarianas y más.
En ediciones anteriores han presentado sabores como marlín, cocodrilo, avestruz, venado, jabalí, mantarraya.
Actividades en la Feria de la Torta 2025
El corte de la megatorta de 90 metros de largo y 990 kilogramos es el 13 de agosto a las 12:00 horas como acto inaugural.
Además de probar opciones únicas y creativas, el evento ofrece una cartelera de conciertos y entretenimiento con conciertos como:
- Salón Victoria
- Laureano Brizuela
- Aleks Syntek
- La Cumbia Dinamita
- Orquesta La Tipica
- Jimmy ‘El León’
- Los Yaguaru
- Los Askis
- Guelaguetza Princesa Donashii
- Entre otros.
¿Cómo llegar a la Feria de la Torta 2025?
La sede es de fácil acceso en transporte público. Las estaciones de metro más cercanas son Metrobus Venustiano Carranza y Metro Fray Servando.
- Fechas: Del miércoles 13 al domingo 17 de agosto de 2025.
- Horario: De 12:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, Francisco del Paso y Troncoso 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Ciudad de México.
- Entrada: Gratuita.