‘Deliciosa barbacoa, birria y carnitas’: ¿Cuánto cuesta comer en El Kilo, restaurante que visitó Sheinbaum?

Además de su comida típica mexicana, El Kilo es conocido por la colorida decoración, ya que cuentan con murales en las paredes. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Tortillas recién hechas, una auténtica barbacoa en penca de maguey y tacos de carnitas, es un poco de lo que se puede encontrar en El Kilo, un restaurante donde comió la presidenta Claudia Sheinbaum.

El establecimiento no solo es conocido por sus platillos típicos mexicanos, sino también porque en su interior cada rincón está lleno de la historia de Durango, entidad en donde se encuentra el restaurante El Kilo.

Desde murales que rememoran los viejos tiempos hasta una estatua del revolucionario Pancho Villa, están dentro del restaurante que visitó la presidenta Claudia Sheinbaum en 2023.

“Gracias a los dueños y trabajadores del restaurante ‘El kilo’. (Tienen) deliciosa barbacoa, birria y carnitas”, escribió en sus redes sociales en aquel momento, pero además de estos platillos, cuentan con un menú amplio lleno de preparaciones de la gastronomía mexicana.

¿Cómo es ‘El Kilo’, restaurante a donde fue Claudia Sheinbaum?

El restaurante ‘El Kilo’ es un espacio muy colorido: sus paredes están pintadas de amarillo y de los techos cuelgan ‘tendederos’ de papel picado en diferentes tonos, pero lo que sin duda llama la atención son los murales.

En los diferentes espacios del restaurante hay pinturas que recuerdan parte de la historia de Durango, algunas son dedicadas a Pancho Villa, comandante originario de la entidad, y otros murales que son en honor a espacios icónicos.

Ernesto, empleado de ‘El Kilo’, explicó para el canal de YouTube Lalo Mochilero, que cada elemento de uno de los murales más grandes del restaurante tiene una razón de ser.

“Al principio está el antiguo ferrocarril, luego le sigue la Catedral Basílica Menor de Durango, el kiosco de la Plaza de Armas, el Cerro del Mercado, el templo de Nuestra Señora de los Remedios y la exhacienda de La Ferrería de Flores”, comentó.

Otro de los detalles que llaman la atención, es que a la entrada del restaurante, se puede encontrar una estatua de Pancho Villa, con su sombrero y las carrilleras, debido a que es uno de los personajes más emblemáticos de la entidad.

El Kilo también ofrece música en vivo, para ello tienen una tarima en la cual se puede instalar una banda completa y en ocasiones hacen eventos especiales para celebrar ciertas fechas.

¿Cuánto cuesta comer en ‘El Kilo’?

Tal como explicó Claudia Sheinbaum, en el restaurante El Kilo la especialidad son las carnitas y la barbacoa; sin embargo, su menú es muy amplio: tienen entradas, cortes de carne, mariscos y antojitos.

Comer aquí tiene un rango de precios que va de los 98 pesos (por el chicharrón en salsa verde o la moronga con tornachiles y patitas) a los 803 pesos (por la parrillada de cortes). El menú con los precios es el siguiente:

Entremeses

Guacamole con totopos: 105.00 pesos

Cuerito frito con guacamole: 105.00 pesos

Chicharrón en salsa verde: 98.00 pesos

Asadero fundido (rajas, chorizo ó mixto): 125.00 pesos

Moronga con tornachiles: 98.00 pesos

Patitas, orejas, cueritos 2 personas: 98.00 pesos

Especialidades

Orden de birria de borrego con refritos: 173.00 pesos

Orden de barbacoa de borrego con frijoles charros: 173.00 pesos

Orden de carnitas de cerdo con guacamole (maciza y costilla) y frijoles charros: 149.00 pesos

Orden de tacos de carnitas con guacamole (maciza) y frijoles charros: 149.00 pesos

Por porciones

Barbacoa para 4 personas: 690.00 pesos

Barbacoa para 2 personas: 346.00 pesos

Fuente el kilo (birria, barbacoa, carnitas y chicharrón s/verde): 593.00 pesos

Fuentecita el kilo (barbacoa, arroz y asado): 330.00 pesos

Las carnitas son una especialidad en el restaurante El Kilo. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock )

Por kilos

Carnitas maciza (costilla y maciza): 596.00 pesos

Carnitas surtidas (cueritos, costilla y maciza): 586.00 pesos

Parrilla

Puntas a la mexicana: 195.00 pesos

Puntas al albañil: 195.00 pesos

Carne adobada: 185.00 pesos

Costilla adobada: 205.00 pesos

Carne asada: 178.00 pesos

Pollo limón: 165.00 pesos

Tampiqueña: 228.00 pesos

Sirloin: 255.00 pesos

T-Bone: 255.00 pesos

Arrachera Tex-Mex: 255.00 pesos

Discada: 185.00 pesos

Molleja de res: 235.00 pesos

Puntas kilo: 185.00 pesos

Parrillada de cortes (pollo limón, arrachera, costilla adobada, carne asada): 803.00 pesos

Machitos: 155.00 pesos

Cocina

Asado de puerco: 149.00 pesos

Costilla en salsa verde: 149.00 pesos

Enchiladas rancheras rojas: 149.00 pesos

Pozole de espinazo: 149.00 pesos

Pechuga de pollo empanizada: 145.00 pesos

Pollo en mole: 145.00 pesos

Chiles rellenos (carne y queso): 145.00 pesos

Mariscos

Coctel camarón mediano: 165.00 pesos

Coctel camarón grande: 175.00 pesos

Coctel campechana (camarón y pulpo) mediano: 175.00 pesos

Coctel campechana (camarón y pulpo) grande: 175.00 pesos

Filetes

Filete de pescado empanizado: 155.00 pesos

Filete de pescado al mojo de ajo: 155.00 pesos

Filete de pescado a la veracruzana: 155.00 pesos

Filete de pescado al ajillo: 155.00 pesos

Camarones

Camarones empanizados: 220.00 pesos

Camarones al ajillo: 220.00 pesos

Camarones a la francesa: 230.00 pesos

El restaurante también ofrece postres como flan napolitano, ciruela en vino tinto, trigo en leche, duraznos en almíbar con crema y pay de queso. Todos por un costo de 59 pesos.

La barbacoa es una especialidad en el restaurante El Kilo, a donde fue Claudia Shienbaum. (Foto: Shutterstock).

Los refrescos cuestan 35 pesos, aunque se pueden ordenar cervezas desde 45 pesos, además, se venden tragos y cócteles, los precios de estos últimos son variados, puesto que se encuentran desde 49 pesos y alcanzan los 140 pesos.

El cheque promedio por persona va de los 204 pesos (considerando el platillo más barato y un postre) a los 314 (tomando como referencia el platillo individual más caro y un postre).

¿En dónde se encuentra ‘El Kilo’, donde comió Sheinbaum?

El restaurante El Kilo se encuentra ubicado en la Carretera, Durango - Torreon Km. 10, Ciudad Industrial, Durango. El horario es el siguiente: