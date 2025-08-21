‘Deliciosa barbacoa, birria y carnitas’: ¿Cuánto cuesta comer en El Kilo, restaurante que visitó Sheinbaum?

Tortillas recién hechas, una auténtica barbacoa en penca de maguey y tacos de carnitas, es un poco de lo que se puede encontrar en El Kilo, un restaurante donde comió la presidenta Claudia Sheinbaum.
El establecimiento no solo es conocido por sus platillos típicos mexicanos, sino también porque en su interior cada rincón está lleno de la historia de Durango, entidad en donde se encuentra el restaurante El Kilo.
Desde murales que rememoran los viejos tiempos hasta una estatua del revolucionario Pancho Villa, están dentro del restaurante que visitó la presidenta Claudia Sheinbaum en 2023.
“Gracias a los dueños y trabajadores del restaurante ‘El kilo’. (Tienen) deliciosa barbacoa, birria y carnitas”, escribió en sus redes sociales en aquel momento, pero además de estos platillos, cuentan con un menú amplio lleno de preparaciones de la gastronomía mexicana.
¿Cómo es ‘El Kilo’, restaurante a donde fue Claudia Sheinbaum?
El restaurante ‘El Kilo’ es un espacio muy colorido: sus paredes están pintadas de amarillo y de los techos cuelgan ‘tendederos’ de papel picado en diferentes tonos, pero lo que sin duda llama la atención son los murales.
En los diferentes espacios del restaurante hay pinturas que recuerdan parte de la historia de Durango, algunas son dedicadas a Pancho Villa, comandante originario de la entidad, y otros murales que son en honor a espacios icónicos.
Ernesto, empleado de ‘El Kilo’, explicó para el canal de YouTube Lalo Mochilero, que cada elemento de uno de los murales más grandes del restaurante tiene una razón de ser.
“Al principio está el antiguo ferrocarril, luego le sigue la Catedral Basílica Menor de Durango, el kiosco de la Plaza de Armas, el Cerro del Mercado, el templo de Nuestra Señora de los Remedios y la exhacienda de La Ferrería de Flores”, comentó.
Otro de los detalles que llaman la atención, es que a la entrada del restaurante, se puede encontrar una estatua de Pancho Villa, con su sombrero y las carrilleras, debido a que es uno de los personajes más emblemáticos de la entidad.
El Kilo también ofrece música en vivo, para ello tienen una tarima en la cual se puede instalar una banda completa y en ocasiones hacen eventos especiales para celebrar ciertas fechas.
¿Cuánto cuesta comer en ‘El Kilo’?
Tal como explicó Claudia Sheinbaum, en el restaurante El Kilo la especialidad son las carnitas y la barbacoa; sin embargo, su menú es muy amplio: tienen entradas, cortes de carne, mariscos y antojitos.
Comer aquí tiene un rango de precios que va de los 98 pesos (por el chicharrón en salsa verde o la moronga con tornachiles y patitas) a los 803 pesos (por la parrillada de cortes). El menú con los precios es el siguiente:
Entremeses
- Guacamole con totopos: 105.00 pesos
- Cuerito frito con guacamole: 105.00 pesos
- Chicharrón en salsa verde: 98.00 pesos
- Asadero fundido (rajas, chorizo ó mixto): 125.00 pesos
- Moronga con tornachiles: 98.00 pesos
- Patitas, orejas, cueritos 2 personas: 98.00 pesos
Especialidades
- Orden de birria de borrego con refritos: 173.00 pesos
- Orden de barbacoa de borrego con frijoles charros: 173.00 pesos
- Orden de carnitas de cerdo con guacamole (maciza y costilla) y frijoles charros: 149.00 pesos
- Orden de tacos de carnitas con guacamole (maciza) y frijoles charros: 149.00 pesos
Por porciones
- Barbacoa para 4 personas: 690.00 pesos
- Barbacoa para 2 personas: 346.00 pesos
- Fuente el kilo (birria, barbacoa, carnitas y chicharrón s/verde): 593.00 pesos
- Fuentecita el kilo (barbacoa, arroz y asado): 330.00 pesos
Por kilos
- Carnitas maciza (costilla y maciza): 596.00 pesos
- Carnitas surtidas (cueritos, costilla y maciza): 586.00 pesos
Parrilla
- Puntas a la mexicana: 195.00 pesos
- Puntas al albañil: 195.00 pesos
- Carne adobada: 185.00 pesos
- Costilla adobada: 205.00 pesos
- Carne asada: 178.00 pesos
- Pollo limón: 165.00 pesos
- Tampiqueña: 228.00 pesos
- Sirloin: 255.00 pesos
- T-Bone: 255.00 pesos
- Arrachera Tex-Mex: 255.00 pesos
- Discada: 185.00 pesos
- Molleja de res: 235.00 pesos
- Puntas kilo: 185.00 pesos
- Parrillada de cortes (pollo limón, arrachera, costilla adobada, carne asada): 803.00 pesos
- Machitos: 155.00 pesos
Cocina
Asado de puerco: 149.00 pesos
- Costilla en salsa verde: 149.00 pesos
- Enchiladas rancheras rojas: 149.00 pesos
- Pozole de espinazo: 149.00 pesos
- Pechuga de pollo empanizada: 145.00 pesos
- Pollo en mole: 145.00 pesos
- Chiles rellenos (carne y queso): 145.00 pesos
- Mariscos
- Coctel camarón mediano: 165.00 pesos
- Coctel camarón grande: 175.00 pesos
- Coctel campechana (camarón y pulpo) mediano: 175.00 pesos
- Coctel campechana (camarón y pulpo) grande: 175.00 pesos
Filetes
- Filete de pescado empanizado: 155.00 pesos
- Filete de pescado al mojo de ajo: 155.00 pesos
- Filete de pescado a la veracruzana: 155.00 pesos
- Filete de pescado al ajillo: 155.00 pesos
Camarones
- Camarones empanizados: 220.00 pesos
- Camarones al ajillo: 220.00 pesos
- Camarones a la francesa: 230.00 pesos
El restaurante también ofrece postres como flan napolitano, ciruela en vino tinto, trigo en leche, duraznos en almíbar con crema y pay de queso. Todos por un costo de 59 pesos.
Los refrescos cuestan 35 pesos, aunque se pueden ordenar cervezas desde 45 pesos, además, se venden tragos y cócteles, los precios de estos últimos son variados, puesto que se encuentran desde 49 pesos y alcanzan los 140 pesos.
El cheque promedio por persona va de los 204 pesos (considerando el platillo más barato y un postre) a los 314 (tomando como referencia el platillo individual más caro y un postre).
¿En dónde se encuentra ‘El Kilo’, donde comió Sheinbaum?
El restaurante El Kilo se encuentra ubicado en la Carretera, Durango - Torreon Km. 10, Ciudad Industrial, Durango. El horario es el siguiente:
- De lunes a sábado: de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche
- Domingos: de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche