¿Cuánto cuesta comer en El Brody, lonchería de filetes y machacados que Sheinbaum recomendó?

Claudia Sheinbaum comió pescado empanizado en El Brody, de Playa del Carmen. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

La comida favorita de Claudia Sheinbaum es el pozole y toma su café americano con leche; además, nunca le dice que no a un filete empanizado y tiene su recomendación para saborearlo en Playa del Carmen.

Sheinbaum conoció a Andrés Manuel López Obrador en el Sanborns de San Ángel (CDMX) y ha dicho que suele comer en su oficina.

“(Los funcionarios) están acostumbrados a ir con sus guaruras, van en camionetonas, solamente llegan a restaurantes de cinco estrellas. Nosotros comemos prácticamente todos los días aquí en la oficina, en el tiempo que tenemos", expresó cuando era jefa de Gobierno de CDMX en 2021.

Cuando tiene la oportunidad, la presidenta prueba comidas regionales y sencillas, como los los tacos de canasta El Puro Veneno (Zócalo, CDMX) o los de carne asada de Las Hermanas Coraje (Jalisco); la birria de El Rincón del Oso (Tijuana), los antojitos de Maguito (Tres Marías, Morelos) o los camarones rancheros de La Fonda de Chalio (Sinaloa).

En 2023, la mandataria visitó Playa del Carmen (Quintana Roo) y almorzó filete en el restaurante El Brody: “Estamos comiendo en este maravilloso lugar que tiene como 40 años”.

Claudia Sheinbaum recomendó el pescado empanizado de El Brody. (Foto: Captura de pantalla / YouTube Claudia Sheinbaum).

‘El Brody’: Así comenzó el restaurante que recomendó Sheinbaum

El Brody Lonchería y Machacados es un negocio familiar fundado en 1989. En el video publicado en el canal de YouTube de Sheinbaum, su propietario Sergio contó que la tradición del restaurante viene de su padre: “él nos dejó el legado y continuamos, ahora mis hijos”.

La familia llegó a Playa del Carmen en el año 1987 y empezaron desde cero, como muchos, menciona Sergio.

Su restaurante pasado por momentos difíciles, como los daños por los huracanes: “Pasamos Gilberto, Vilma, todos. El techo se lo llevan, ponemos otro, se lo llevan, ponemos otro”.

¿Cuánto cuesta comer en ‘El Brody’?

Según Sergio, el “secreto” de su éxito son los cambios de menú diarios. Se especializan en comida casera yucateca, como salbutes, panuchos, empanadas (pollo y queso), tostadas y consomé.

En sus pizarrones, donde a diario anuncian la carta, se encuentran platos variados como escabeche oriental, puntas a la mexicana, albóndigas, frijol con puerco, hígado encebollado, pollo frito o asado, adobo y el filete de pescado empanizado que comió Claudia Sheinbaum por 110 pesos.

También venden machacados, postre similar a los raspados que lleva fresa, melón, plátano, elote, sandía, durazno y papaya.

Otra de las especialidades es el mondongo, conocido en otros estados como pancita o menudo: un caldo de panza de res guisado en chiles y condimentado con hierbas.

El cheque promedio por persona ronda los 100 pesos por un menú completo que incluye aguas frescas “hechas al momento” de sandía, mandarina, papaya y más, según las reseñas de Google Maps.

El Brody está en la esquina de 35 Avenida Norte y Calle 26 Norte, en Gonzalo Guerrero, Playa del Carmen, Quintana Roo.