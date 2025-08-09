Con ‘altar’ a Trump y papas fritas: Así es Trump Burger, restaurante del libanés que podría ser deportado

Trump Burger es una cadena de hamburguesas conocidas por ofrecer panes con el nombre del presidente estadounidense. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

Papas fritas, aros de cebolla y hamburguesas hechas con un pan que tiene la leyenda ‘Trump’ sobre la corteza, es parte de lo que se puede encontrar en el menú del restaurante de comida rápida Trump Burger.

Tal como su nombre lo indica esta cadena de hamburguesas tiene como temática principal a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos; así como varios elementos que exaltan el nacionalismo de este país.

Y fuera de todo lo que puedas pensar, uno de sus fundadores es Roland Beainy, un ciudadano libanés, que le ha demostrado tener un ferviente apoyo al republicano Donald Trump y quien actualmente enfrenta un proceso migratorio.

¿Cuál es la historia de Trump Burger?

Roland Mehrez Beainy es un ciudadano libanés de 28 años, quien llegó a Estados Unidos en 2019. Desde sus primeros momentos en el país, se dio cuenta de la admiración que sentía por Trump.

Por este motivo, en 2020 decidió inaugurar el restaurante Trump Burger en compañía de Eddie Hawa: “Somos grandes partidarios de Donald Trump”, dijo Roland para Fox Business.

Para el copropietario de Trump Burger el actual presidente estadounidense es un hombre que lucha por la paz: “Es un caballero que instaura la paz. Incluso antes de asumir el cargo, ya instauró la paz en Oriente Medio entre el Líbano e Israel”, agregó en la conversación.

Además, en una entrevista con Houston Chronicle, Roland Beainy aseguró que desde su perspectiva la economía había mejorado durante el mandato de Trump. El primer local que abrieron fue en Bellville.

El cofundador también explicó que la respuesta de la mayoría de las personas había sido positiva, además, agregó que él considera que la comida une a todos, por lo cual hay quienes solo van por el buen sabor de las hamburguesas y no por demostrar su apoyo a Trump.

“Quienes no son partidarios de Trump vendrán solo a comer; la comida hace las paces con todos”, explicó para el diario Houston Chronicle. Tal ha sido el éxito de Trump Burguer que se expandieron.

En los años siguientes abrieron tres sucursales más en Flatonia, Bay City y una más en Houston, la cual inauguraron a petición de las personas, según comentó Beainy en entrevista con el diario.

“Recibimos muchas solicitudes de la gente de Houston diciendo que necesitamos abrir algo más cerca, para que no tengan que conducir hasta (Bellville)”, comentó. Las cuatro sucursales siguen abiertas y dando servicio.

¿Cómo es Trump Burger y cuánto cuesta comer ahí?

Entrar a Trump Burguer es toda una experiencia, debido a que desde el exterior se puede apreciar cuál es la temática del restaurante: hay banderas de Estados Unidos y carteles con el nombre del presidente.

En el interior, hay aún más banderas, así como una especie de altar en donde se encuentra una fotografía de Donald Trump y placas con su nombre; mercancía del negocio, cartones de tamaño real del mandatario, y por supuesto que la frase ‘Make America Great Again’ no puede faltar.

En el menú las referencias continúan, ya que puedes encontrar la Trump Tower (una hamburguesa de carne Angus, cuatro rebanadas de queso blanco y amarillo, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, mayonesa y salsa BBQ), así como la First Lady Chicken (un sándwich con pollo, queso, tomate, cebolla y lechuga).

Además, hay una broma en el menú que todo partidario de Donald Trump entiende, se trata de la Biden Burger, la cual está hecha con ‘tomate y panecillos viejos’ con un precio de 50.99 dólares, que son equivalentes a 947.39 pesos.

En un menú publicado en su sitio web, se indica que el precio promedio por una hamburguesa es de 13.99 dólares, es decir 259.93 pesos, además, se pueden pedir sandwiches, complementos, entradas y bebidas.

Entradas

Papas: 5.99 dólares (111.29 pesos)

Papas dulces: 6.50 dólares (120.77 pesos)

Aros de cebolla: 6.50 dólares (120.77 pesos)

Sándwiches de pollo

Grilled Chicken: 13.99 dólares (259.93 pesos)

First Lady Chicken: 13.99 dólares (259.93 pesos)

Spicy Buffalo Chicken: 13.99 dólares (259.93 pesos)

Ensaladas

Ensalada césar: 10.99 dólares (204.19 pesos)

Ensalada griega: 10. 99 dólares (204.19 pesos)

Hamburguesas

Trump Burger: 13.99 dólares (259.93 pesos)

Tump Tower: 16.99 dólares (315.67 pesos)

Muhroom swiss: 13.99 dólares (259.93 pesos)

BBQ turkey bacon: 13.99 dólares (259.93 pesos)

¿Por qué el dueño de Trump Burger se enfrenta a la deportación?

A pesar del apoyo que Roland Mehrez Beainy ha demostrado hacia el presidente de Estados Unidos, el emprendedor libanés se enfrenta a un proceso migratorio luego de haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El dueño de Trump Burger ingresó a Estados Unidos con una visa de no migrante, con la cual no puede trabajar, a pesar de ello abrió cuatro restaurantes. Las autoridades indican que además, él intentó conseguir un permiso de residencia.

Para lograrlo aseguró que estaba casado con una ciudadana estadunidense, pero no se pudo corroborar esta información. El visado de Roland Beainy expiró en febrero de 2024, mes desde el cual él tuvo que haber abandonado el país.

“Los agentes del ICE lo detuvieron el 16 de mayo de 2025 y se le sometió a un proceso migratorio. El 13 de junio, un juez de inmigración concedió su petición de fianza mientras se lleva a cabo el proceso”, explican las autoridades.

La próxima audiencia del dueño de Trump Burger será hasta el 18 de noviembre de este año, no obstante, apuntaron que bajo este Gobierno nadie podrá quedarse “ilegalmente” en el país “independientemente del restaurante o de las creencias políticas que se tengan”.