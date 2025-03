¿Make North America Great Again?

Hay reconocimiento, entre tirios y troyanos, de que México es el país que mejor ha negociado con Donald Trump.

Esto no solo se debe a la doble pausa conseguida en la aplicación de los aranceles con los que nos amenazaba, sino también a la posibilidad de que estos se suspendan permanentemente.

La clave está en que Trump, al analizar las relaciones comerciales globales antes de abril, finalmente decida no incluir el IVA como parte del “arancel” que pagan las empresas norteamericanas, pues se trata de un impuesto aplicable a todos los agentes económicos, sin importar su origen.

Es claro, sin embargo, que Trump necesita “colgarse varias medallas” en la nueva relación con México. Lograr que perciba suficientes elementos para afirmar que ha ganado es clave para nuestro futuro.

Parece que la diplomacia coordinada por la presidenta Sheinbaum, junto con el sector privado y sus aliados en Estados Unidos, está rindiendo frutos… por ahora.

Sería muy complicado que Trump hubiera aceptado la pausa en los aranceles si no hubiera percibido presión de las empresas norteamericanas para evitar romper de facto el TMEC.

Pero, al mismo tiempo, no podría haber tomado esta decisión sin que el gobierno mexicano hubiera mostrado de manera fehaciente los avances en el control de la migración ilegal y el combate a los cárteles que operan el tráfico de fentanilo y sus precursores.

En las pocas semanas que restan para el 1 de abril, se requiere seguir trabajando en la misma línea e ir más allá.

El tema de la seguridad es especialmente delicado, pues se ha hecho evidente que al gobierno de Trump no le bastó la entrega de capos de las bandas de narcotráfico ya aprehendidos.

Aunque sería relevante la captura de otros personajes de alto perfil, quizás el factor determinante es que el gobierno mexicano detenga a figuras del aparato político con vínculos con el crimen organizado.

Según documentos de la Casa Blanca, este parece ser el principal déficit detectado por el gobierno de Trump: no se ha combatido con suficiente fuerza a quienes desde el interior han tolerado o incluso pactado con los criminales.

Para la presidenta Sheinbaum, la oportunidad política es única, pues cuenta con un amplio respaldo de la población y podría actuar para capturar a personajes políticos, consolidando aún más su liderazgo.

De esta manera se reduciría la posibilidad de que el gobierno estadounidense no reconozca los avances obtenidos.

Se ha reiterado varias veces, pero vale la pena recalcarlo: la disputa estratégica principal de Trump no es con México, sino con China.

En la medida que Trump perciba que mantener una relación comercial fluida con nuestro país fortalece su posición estratégica frente a China, podría desviar la atención de México hacia otros temas más urgentes, como el techo de la deuda, las disputas arancelarias y tecnológicas con China o la situación en Ucrania, por mencionar algunos.

En una conversación sostenida en La Silla Roja, con el exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, planteábamos que la clave está en convencer a Trump de cambiar su lema original: no solo “Make America Great Again”, sino “Make North America Great Again”, incluyéndonos como parte del fortalecimiento económico regional frente a otros bloques económicos globales.

No será fácil, pero si queremos evitar cuatro años más de incertidumbre sobre las acciones del gobierno de Trump hacia México, debemos esforzarnos en lograr un acuerdo que brinde estabilidad.

No será fácil debido al temperamento volátil del presidente estadounidense, pero conseguir ese acuerdo sí merecerá celebrarse.

Ventas masivas en las bolsas

La semana pasada nos preguntábamos en este espacio: “¿Se acerca la recesión de Trump?”.

Las preocupaciones volvieron a asaltar a los inversionistas el día de ayer, provocando un lunes negro en las bolsas de EU.

El índice Nasdaq tuvo su peor día desde el 2022. Las acciones tecnológicas fueron las que encabezaron las pérdidas.

Los temores de recesión e inflación están presentes. A ver si esto ayuda a la negociación de México, ahora que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su equipo están hoy en Washington.