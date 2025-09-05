Jesús Aguilar, peleador de la UFC, ‘cuelga los guantes’... con su restaurante: Cierra por narcoamenazas

El peleador ensenadense de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Jesús Aguilar, cerró su restaurante de sushi ante las constantes extorsiones por parte del crimen organizado en Baja California.

Fue a través de una entrevista que le realizaron al deportista en su ciudad donde habló de la situación que lo orilló a no abrir más las puertas del negocio que llevaba por nombre Monitos Sushi y Teriyaki.

“El restaurante lo cerré, era algo que me encantaba, sin embargo, pasaron varias cosas... tuve que cerrar el restaurante por el narcotráfico, me pidieron cobro de uso de suelo, no podía comprar mariscos a gusto, ya estaba muy peligroso y la verdad no ganaba nada en el restaurante”, narró Aguilar al medio AGP Deportes.

La presión ejercida por los grupos del crimen organizado, aunado a las pérdidas económicas del espacio gastronómico, el cual llevaba siete años de operación, fueron los factores para que el peleador decidiera tomar la decisión de no continuar como empresario.

Monitos Sushi y Teriyaki abrió sus puertas en 2018, ubicándose en Punta Banda. De manera posteriormente, en el 2024 se mudaron al Boulevard Costero, el principal corredor turístico del puerto de Ensenada.

Restaurantes bajan la cortina por amenazas en Baja California

Tras un año de operaciones en la zona dorada del puerto, el restaurante se despide, uniéndose a la lista de espacios extorsionados, como el Compa Moy, donde se vendía marisco preparado.

En este último, también se presentó un caso de cobro de piso que se viralizó luego que el propietario del lugar, Moisés Muñiz, compartiera un video en redes sociales explicando las diferentes amenazas que habido recibido por parte de delincuentes que lo extorsionaban.

Hace apenas una semana la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pidió a la ciudadanía denunciar los actos de cobro de piso, esto a través de la “Estrategia Estatal Contra la Extorsión”, en la cual se coordinan distintas fuerzas de seguridad.