‘Que llame al 089’: Sheinbaum pide al ‘Compa Moy’ que denuncie... tras cerrar su negocio por extorsión

“Que llamen al 089, está funcionando muy bien el número telefónico”, fue la recomendación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a Moisés Muñiz…pese a que cerró su restaurante ‘El Compa Moy’ por las extorsiones de grupos del narcotráfico en Ensenada.

“Si se es víctima de una extorsión física, es decir, que va alguien de manera presencial a solicitar algún recurso ilegal a partir de esquemas de extorsión, llamen al 089 y de ahí se inicia toda la investigación”, dijo la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 29 de agosto.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de Baja California ya intervino en el caso del restaurante ‘Compa Moy’, pero reiteró la importancia de denunciar casos de extorsión.

“Incluso puede ser anónima la denuncia, solamente se les piden detalles de la información para que se pueda actuar y hay resultados que también tiene que ver con inhabilitación de números telefónicos”, agregó Claudia Sheinbaum.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales como el empresario Moisés Muñiz anunció el cierre de su restaurante debido a las presiones del crimen organizado.

Así se anunció el cierre del restaurante ‘Compa Moy’ por extorsiones’

“Les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar, y es la decisión de cerrar permanente mi negocio debido a la situación de inseguridad que enfrenta hoy, particularmente mi municipio de Ensenada”, decía Moisés Muñiz en el video sobre el fin de su negocio en Baja California.

Muñiz dejó claro que esta decisión fue tomada por el cobro de piso que sufrió en varias ocasiones y aseguró que no es el único debido a que otros empresarios se enfrentan a esa misma situación.

“Pero ya llegué al límite, no puedo exponerme, a mi familia, a mis clientes, a ese riesgo de que llegue un sicario cobarde y nos asesine por vender comida”, agregó el dueño de ‘El Compa Moy’.

En el mismo video, Moisés Muñiz hizo un cuestionamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum al preguntarle: “¿No que un México sin hambre, Claudia?”

¿De qué forma apoyó la Fiscalía a Moisés Muñiz por tras el cierre del ‘Compa Moy’?

Tal como dijo la presidenta Sheinbaum, la fiscalía estatal sí contactó a Moisés Muñiz tras haber denunciado el caso de extorsión y el cierre del restaurante ‘Compa Moy’.

Sin embargo, la dependencia ‘reclamó’ que no se presentó una denuncia formal ante las autoridades por el delito del cobro de piso, sino que solo se hizo el aviso a través de redes sociales.

La Fiscalía de Baja California aseguró que a pesar de eso se brindó atención al restaurante y se investigarán los hechos.

En tanto, no se dio a conocer si tras la intervención de las autoridades, el restaurante reabrirá o se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del ‘Compa Moy’ pese a la extorsión al negocio.