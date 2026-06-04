Nuevo incidente en el AICM: Vuelo de Aeroméxico aborta despegue por invasión de avión en la pista

Este diario consultó al AICM sobre el incidente, pero el principal aeropuerto del país no respondió a la solicitud. (Foto: Cuartoscuro)

Un nuevo incidente grave ocurrió este jueves cuando una aeronave de Aeroméxico tuvo que abortar su despegue debido a la invasión de pista de un avión de Air Canada que no había desalojado debido a problemas operativos en otra de las pistas, en lo que marca un nuevo episodio en los conflictos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con dos fuentes consultadas por El Financiero, el vuelo de Aeroméxico 702 estaba autorizado a despegar por la pista 05 izquierda; sin embargo, la aeronave de Air Canada con el identificativo de vuelo 994 se encontraba rodando en la misma pista en sentido hacia el avión de la aerolínea mexicana.

“El avión de Air Canada estaba rodando en pista debido a que la calle de rodaje Bravo estaba cerrada por un avión que bloqueo por falla en los frenos del remolque lo que generó saturaciones en la mañana así como demoras y riesgo ya que tenían que rodar los tráficos en pista para llegar a cabecera y despegar”, refirió una de las fuentes consultadas por este diario.

¿Qué dijo el AICM sobre el incidente en una de las pistas?

Además, El Financiero tiene en su poder las imágenes del radar en donde se observa la incursión en pista del incidente acontecido esta mañana, en donde se escuchan las indicaciones del control aéreo, así como el aviso de la aeronave de Aeroméxico al abortar su despegue debido a la presencia de otra aeronave.

Este diario consultó al AICM sobre el incidente, pero el principal aeropuerto del país no respondió a la solicitud de postura hasta antes de esta publicación.

Las obras en el AICM, así como la fuerte carga de trabajo entre los controladores aéreos están siendo una de las principales causas en el aumento de incidentes generalizados en los últimos años.