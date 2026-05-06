México negocia con EU salida al conflicto aéreo: ¿Qué cambios exige cambios en el AICM?

El gobierno de México y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT) alcanzaron acuerdos preliminares para destrabar el conflicto aéreo bilatera (Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

El gobierno de México y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT) alcanzaron acuerdos preliminares para destrabar el conflicto aéreo bilateral, condicionados a que México realice un estudio técnico de capacidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y garantice un acceso equitativo a slots para aerolíneas estadounidenses.

México se comprometió a modernizar la gestión del AICM alineando la declaración de capacidad y las políticas de slots —horarios específicos que un aeropuerto asigna a una aerolínea para que un avión pueda despegar o aterrizar— con estándares internacionales, asegurando un acceso justo para las aerolíneas estadounidenses.

“(México tiene) que demostrar que todas las barreras de entrada se van a ir limpiando a través de estas medidas implementadas de manera correcta. Es un avance importante”, destacó Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo.

La disputa aérea bilateral escaló a raíz de la reducción unilateral de operaciones en el AICM —de 61 a 43 por hora— y el traslado obligatorio de la carga aérea al AIFA por parte del gobierno mexicano.

Estas medidas, calificadas como carentes de sustento técnico, motivaron que la administración de Donald Trump revocara los permisos de expansión para aerolíneas mexicanas.

La consecuencia directa fue la cancelación de 13 rutas comerciales hacia Estados Unidos y la imposibilidad de abrir nuevos vuelos, limitando la competitividad de las empresas nacionales en el mercado transfronterizo.

Al respecto, el DoT advirtió que hasta que no se lleven a cabo las medidas anunciadas por el gobierno de México, EU no levantarán las sanciones contra México.

De acuerdo con Cojuc, los compromisos del gobierno mexicano llevarán tiempo para realizarse y aún más para implementarse.

“La primera gran prueba es que estas gestiones mejoradas, evidentemente se manifiesten en la siguiente planificación de invierno, por lo cual es muy probable que la supervisión y la medición del DoT de cómo se esté llevando a cabo no se pueda concluir hasta el final de la temporada de invierno, si esto fuera así, no estaremos en medida de que nos quiten las sanciones probablemente hasta abril del año que viene”, declaró en entrevista.

Para Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina y Steta, el diálogo es positivo, pero es necesario avanzar en el cumplimiento de los compromisos de ambas partes.

“Lo que dice el gobierno de Estados Unidos es qué bueno que empezamos a platicar, pero es claro en decir que México debe trabajar arduamente para implementar las reformas que se requieren para cumplir el acuerdo”, refirió Machorro.

Reconocen al AIFA como parte de la conectividad binacional

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron en un comunicado que se avanzó para reconocer al AIFA como parte de la conectividad binacional.

“En el documento firmado, se reconoce el impulso del AIFA como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México (...) asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU”, afirmaron las dependencias mexicanas en un comunicado.

Tanto la SRE como la SICT revelaron que, como resultado del diálogo con el DoT de Estados Unidos, se acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral, sin detallar las acciones que se tomarían.

En materia de logística, el acuerdo establece condiciones para asegurar un acceso equitativo y transparente a la infraestructura de carga tanto en el AICM como en el AIFA, tanto para aerolíneas nacionales como para las estadounidenses.

También, se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DoT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EU.

Aeroméxico y Viva Aerobus reconocieron la gestión de las autoridades del país y sus titulares, encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), al lograr avances en las negociaciones con el Departamento del Transporte (DoT) de Estados Unidos.

“Como aerolínea bandera de México, valoramos los esfuerzos orientados a mantener un diálogo constructivo que permita continuar fortaleciendo la relación bilateral en beneficio del desarrollo de la industria aérea nacional”, refirió Aeroméxico.

Por separado, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) reconoció a ambas dependencias en México por los avances logrados en las conversaciones con el DoT.

“Canaero reconoce que este resultado es reflejo de un proceso constructivo de diálogo entre las autoridades de ambos países, orientado a preservar una relación bilateral sólida y de beneficio mutuo”, afirmó.