PRI lanza iniciativa para inhabilitar de por vida a los políticos con nexos en el narco

A la derecha, el diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum, quien propuso inhabilitar a los políticos con nexos con el narco

Para evitar casos como el del gobierno de Morena en Sinaloa, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la legislación electoral que castigue con la “inhabilitación de por vida a todo funcionario público que se vincule con el crimen organizado”.

En medio del arranque de su campaña electoral estatal en Coahuila, donde elegirán y renovarán a su Congreso local en junio, la bancada priista en el Palacio Legislativo, que coordina el coahuilense Rubén Moreira, anunció que esta iniciativa es con el propósito –indicó– de “evitar más casos como el del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y todo su gabinete, que se pusieron a las órdenes de un cártel de narcotraficantes”.

La bancada tricolor destacó las advertencias de su único diputado de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, quien planteó que “lo que se vive hoy en mi estado es el resultado de lo que se permitió en la elección de 2021, que se denunció en su momento ante las autoridades electorales y judiciales y no se atendió”.

PRI pide terminar con la ‘narcopolítica’

“Erradiquemos la narcopolítica de una vez por todas. Sinaloa vive una crisis que ya no se puede ocultar”, añadió.

Al respecto, Mario Zamora expresó que “lo que está en juego no es una persona, es todo un gobierno. En Sinaloa no hay espacio para la sospecha: se necesita verdad y justicia”, porque “hay desaparecidos, violencia, empleos perdidos; es un estado con enorme potencial, pero hoy está en el abandono”.

Por ello, consideró que “es momento de corregir el rumbo, recuperar la confianza y sacar a Sinaloa del hoyo”.

Advirtió que “el elefante debajo del tapete ya salió. Los sinaloenses merecen verdad, justicia y un gobierno que haga su trabajo (...) Se han cruzado líneas que no debieron cruzarse: cuando los fuera de la ley se vuelven la ley, la democracia está en riesgo”.

Insistió en que “no hay espacio para dudas: se debe investigar a fondo y transparentar todo. Es momento de poner a la ley por encima de todo”.