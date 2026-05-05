Aeroméxico y CANAERO reconocen avances en negociaciones aéreas con EU

México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas para implementar un acuerdo bilateral de transporte aéreo. (Foto: Cuartoscuro)

La aerolínea Aeroméxico y la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) coincidieron en destacar avances en las negociaciones entre México y Estados Unidos en materia aérea.

Esto luego de que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral.

Los gobiernos acordaron la creación de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a nuevos compromisos, como avanzar en la inclusión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México, en el acuerdo de 2015 sobre esta materia.

En un comunicado, la Cancillería informó este martes que, como resultado del diálogo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el Departamento de Transporte estadounidense, se acordó implementar varias medidas relacionadas con el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

“México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales”, destacó la dependencia federal.

Tras esto, Aeroméxico enfatizó el diálogo institucional y la continuidad operativa, y CANAERO puso el acento en la competitividad de la industria, reflejando distintos enfoques dentro del mismo sector.

Aeroméxico destaca diálogo y relación bilateral

En su comunicado, Aeroméxico reconoció la gestión del gobierno mexicano —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil— por los avances alcanzados.

La aerolínea subrayó la importancia de mantener un “diálogo constructivo” con Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral y continuar ampliando su red de rutas.

Reiteró su compromiso de trabajar con autoridades para materializar acuerdos que permitan mantener la conectividad aérea y el desarrollo del sector.

“Como aerolínea bandera de México, valoramos los esfuerzos orientados a mantener un diálogo constructivo que permita continuar fortaleciendo la relación bilateral en beneficio del desarrollo de la industria aérea nacional”, señaló en un comunicado.

CANAERO resalta competitividad de la industria aérea

CANAERO también reconoció el progreso en las negociaciones, pero destacó que estos avances representan un paso hacia la recuperación de la competitividad de la industria aérea nacional.

El organismo señaló que el diálogo entre ambos países ha sido constructivo y orientado a preservar una relación sólida y de beneficio mutuo.

Además, reiteró su disposición para colaborar con autoridades mexicanas en la implementación de acuerdos que impulsen el desarrollo económico y fortalezcan al sector.

¿Qué acordaron EU y México en materia aérea?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron en un comunicado que México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas para implementar un acuerdo bilateral de transporte aéreo, en el que, según las dependencias, se reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de la conectividad binacional.

“En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México (...) asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU”, afirmaron en un comunicado.

La resolución se produce tras las acusaciones del Departamento de Transporte (DOT) de la Unión Americana, instancia que acusó al gobierno de México por presuntas violaciones a los términos del acuerdo bilateral vigente.

El punto de fricción se originó tras el decreto que ordenó la movilización de la totalidad de las operaciones de carga aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia las instalaciones del Aeropuerto Felipe Ángeles, además de la reducción del número de operaciones máximas en el principal puerto aéreo del país.