Vuelos de EU a México caen 10 por ciento por violencia y encarecimiento de combustible

Los vuelos de EU a México son los que especialmente han caído debido principalmente a altos costos, violencia y baja demanda.

El aumento vertiginoso de la turbosina a nivel mundial, la violencia local, así como una menor demanda están presionando a las aerolíneas que vuelan desde Estados Unidos a México, las cuales han optado por recortar la oferta de sus vuelos, además de suspender algunas rutas temporalmente para compensar el aumento en sus costos operativos y subir el costo de los boletos.

De acuerdo con datos de las aerolíneas, la oferta de asientos milla ofertados por empresas estadounidenses hacia y desde México para los siguientes tres meses registra una caída del 10 por ciento.

Todas las aerolíneas estadounidenses, excepto Southwest, recortaron su oferta de asientos a Cancún de cara al periodo mayo-julio, esto pese a que ese lapso incluye la realización de la Copa Mundial de Futbol en Norteamérica y marca el inicio del verano, explica Fabricio Cojuc, analista del sector aeronáutico.

Delta, una de las aerolíneas más grandes del mundo, anunció recortes de vuelos a Cancún, Los Cabos, Ciudad de México, así como a Puerto Vallarta.

Las razones de la aerolínea estadounidense no solo están basadas en la optimización de sus recursos financieros ante el aumento al doble de los precios de la turbosina en el mundo, sino a la baja de la demanda por la violencia.

“Lo único que realmente ha estado afectando es el turismo en México, como ya comentamos, pero hemos reducido esa capacidad muy rápidamente tras los eventos (de violencia), y esa capacidad se mantendrá baja en el futuro previsible. Hemos visto una ligera debilidad en el turismo mexicano, debido a los incidentes ocurridos en Puerto Vallarta, y hemos tomado medidas de capacidad allí”, refirió Joe Esposito, director comercial para Delta en llamada con analistas.

Otra de las aerolíneas que redujo su capacidad desde Estados Unidos para los siguientes meses es la empresa de bajo costo Spirit, que recortó sus vuelos hacia Cancún.

De acuerdo con Cojuc, y con base en la información de oferta de las aerolíneas, el aeropuerto de Cancún es la terminal mexicana con mayor impacto negativo por las reducciones de las empresas aéreas, principalmente las de bandera estadounidense.

Aunado a ello, el recorte en oferta de asientos de cara al arranque del verano para Cancún generaría una caída de pasajeros aéreos en otras terminales aéreas mexicanas, como el ‘Benito Juárez’ (AICM).

“Lo que más preocupa es que, para los próximos tres meses, estamos viendo una contracción en el aeropuerto de Cancún del orden 10 por ciento en los asientos-milla, que se explica en gran medida por el retiro de oferta de aerolíneas norteamericanas”, detalló Cojuc.

Se espera que la demanda de vuelos aumente durante los meses del Mundial. (El Financiero)

El mercado doméstico

Aeroméxico y Volaris han seguido el impulso de la industria: recortar capacidad en mercados con poca demanda o rentabilidad, aumentar la oferta en mercados con ganancias altas, principalmente a Estados Unidos y Europa, así como ajustar al alza el costo de sus boletos de avión, así como de los servicios complementarios.

En ese sentido, el mercado aéreo al interior del país tendrá un aumento del 2 por ciento en promedio en cuanto a la oferta de asientos milla para el periodo mayo-julio, en donde Aeroméxico y Volaris son las empresas que tienen una perspectiva ‘flat’.

Viva Aerobus, sin embargo, tendrá una caída en la oferta de asientos que podría oscilar entre el 1 y el 3 por ciento.

Las previsiones de ofertas con menores crecimientos o, incluso, con caídas en la oferta están relacionadas con los diferentes planes de expansión de las líneas aéreas: mientras que Viva Aerobus ha sido bastante “agresiva” en su crecimiento en los últimos años, Volaris se ha mantenido administrando los recortes y aumentos de capacidad constantes debido a la puesta en tierra de aviones por la reparación anticipada de motores P&W.

Aeroméxico ha sido la más consistente, con crecimientos controlados de capacidad, con énfasis en el mercado internacional, de donde genera el 70 por ciento de sus ingresos.

La perspectiva para el mercado nacional, aunque con una oferta estática, es que se desempeñe de mejor manera, incluso con alzas de doble dígito en las tarifas debido al aumento del combustible y a la expectativa de la demanda generada por el Mundial.

“Observamos un mejor desempeño en el mercado nacional que en el internacional. Si bien en el primer trimestre de este año la demanda estadounidense fue débil, esto se compensa con un mayor dinamismo del mercado industrial de Monterrey”, apuntó el Grupo Aeroportuario del Centro Norte en su llamada con analistas.

En ese contexto, prevé que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tenga 2 por ciento más oferta de asientos milla para el lapso de mayo a julio, esto pese a los recortes anunciados por Delta en el vuelo a Los Ángeles, en tanto que Monterrey, así como Guadalajara esperan un crecimiento del 10 por ciento en promedio de la oferta para el mismo periodo.

Actualmente se prevé ue el aeropuerto de Cancún registre un ajuste de 10 por ciento anual en su oferta de asientos milla para los meses de mayo, junio y julio, mientras que el AICM podría subir apenas 2 por ciento en ese periodo.