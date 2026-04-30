Trump presiona a Putin para hacer tregua con Ucrania: Alto al fuego podría darse el 9 de mayo

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que animó a Vladimir Putin a poner fin a su guerra en Ucrania y rechazó una oferta de su homólogo ruso para ayudar a asegurar el material nuclear de Irán.

“Me dijo que le gustaría participar en el enriquecimiento si podía ayudarnos a conseguirlo. Le respondí: ‘Preferiría que participaras en poner fin a la guerra con Ucrania’”, declaró el presidente estadounidense a los periodistas en el Despacho Oval el miércoles.

Tras calificar la conversación con Putin de “muy buena”, Trump dijo que le sugirió al líder ruso “una pequeña tregua” en el conflicto ucraniano.

Según la versión del Kremlin, Putin ofreció una tregua temporal para la celebración anual de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que Rusia conmemora el 9 de mayo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el jueves que había ordenado a sus funcionarios que contactaran con la Casa Blanca para obtener detalles sobre la propuesta de Putin. “Aclararemos de qué se trata exactamente: ¿unas horas de seguridad para un desfile en Moscú o algo más?“, afirmó en una publicación en la plataforma X. ”Nuestra propuesta es un alto el fuego a largo plazo, seguridad fiable y garantizada para la población y una paz duradera".

La llamada telefónica llegó en un momento clave para Trump, quien ha tenido dificultades para poner fin al conflicto en Ucrania a pesar de haber prometido hacerlo rápidamente durante su campaña de 2024. Además, no ha logrado alcanzar un acuerdo de paz duradero con Teherán en la guerra que inició junto con Israel en febrero.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, calificó la conversación de “amistosa, franca y profesional”, y afirmó que duró más de una hora y media. En una grabación de audio difundida en redes sociales por la televisión estatal, Ushakov indicó que la conversación se centró principalmente en Irán y que Rusia ofreció algunas propuestas que podrían ayudar a resolver el conflicto sobre el programa nuclear de Teherán. No dio más detalles ni mencionó la respuesta de Trump.

Putin afirmó que apoyaba la decisión de Trump de prorrogar la tregua con Irán para dar tiempo a más negociaciones, según declaró Ushakov.

Respecto a Ucrania, Ushakov no especificó cuánto duraría la tregua propuesta.

El miércoles, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el desfile militar anual de la Plaza Roja, que se celebrará el 9 de mayo, tendrá lugar sin vehículos blindados ni sistemas de misiles por primera vez desde 2007, “debido a la situación operativa actual”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a los periodistas que la decisión se había tomado para minimizar las posibles amenazas al evento procedentes de Ucrania, que ha llevado a cabo ataques con drones casi a diario en Rusia últimamente.

Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, lideradas por Estados Unidos, se han estancado mientras la administración Trump centra su atención en la guerra de Oriente Medio.