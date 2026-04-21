Putin alerta que enemigos de Rusia afectarán al país por elecciones: ‘Aprovecharán cualquier oportunidad’

Putin dijo que las elecciones se celebrarán en condiciones complejas y los enemigos de Rusia aprovecharán cualquier oportunidad para desestabilizar al país.

Los enemigos de Rusia tratarán de aprovechar cualquier posibilidad para desestabilizar la situación en el país de cara a las elecciones a la Duma o cámara de diputados de septiembre próximo, alertó este martes 21 de abril el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Comprendemos que las elecciones se celebrarán en condiciones complejas y nuestros oponentes, llamémosles así, o mejor decir enemigos, ante todo externos, tratarán de aprovechar cualquier oportunidad para fracturar y desestabilizar la sociedad rusa”, afirmó durante una entrega de premios a activistas municipales.

No obstante, expresó su convicción de que “estos intentos serán frustrados, y los electores preferirán los programas políticos, ideas, patriotas y personas con voluntad de actuar constructivos”.

“A día de hoy comprendemos que lo más importante es estar juntos, que solo gracias a nuestra unidad lograremos cumplir los objetivos de la operación militar especial” en Ucrania, afirmó.

¿Qué sabemos sobre las elecciones a la cámara de Diputados en Rusia?

Según las encuestas, si las elecciones a la Duma rusa se celebraran el próximo domingo, el partido del Kremlin, Rusia Unida, obtendría en torno al 30 por ciento de los votos.

Le siguen con un 10 por ciento el ultranacionalista Partido Liberal-Demócrata (LDPR) y Gente Nueva, una formación creada hace apenas seis años.

Según la empresa de enuestas estatal VCIOM, la aprobación de la gestión del país del presidente ruso ha caído varias semanas consecutivas por debajo del 70 por ciento hasta mínimos de antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Días antes, habitantes de San Petersburgo y diputados rusos acusaron ‘sabotaje’ y se quejaron del bloqueo de internet móvil en la ciudad, informó el medio local Fontanka. El medio de monitoreo Downdetector contabilizó más de 7 mil quejas.

Según Fontanka, por la mañana en la región de Leningrado levantaron la amenaza de ataques aéreos, pero la conexión a internet móvil no se restableció después del respectivo aviso.

Las autoridades han prohibido en el último mes protestas en más de una treintena de ciudades contra las restricciones de internet y populares redes sociales.