Precio elevado de turbosina borra la mitad de las ganancias de las aerolíneas en el mundo: IATA

El precio de la turbosina complicará las operaciones de las aerolíneas.

El conflicto armado en Medio Oriente y el aumento en el precio de la turbosina borrará la mitad de las ganancias netas de las aerolíneas en el mundo proyectadas para el cierre de este año, refirió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

La crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz y otras disrupciones en la cadena de suministros energéticos ocasionaron que la turbosina duplicara su precio, un alza que las aerolíneas de todo el mundo están resintiendo en sus estados financieros.

“Las interrupciones relacionadas con la guerra en Oriente Medio y el aumento del precio del combustible han empeorado las perspectivas de las aerolíneas. A nivel mundial, se prevé que la rentabilidad de las aerolíneas se reduzca a la mitad en comparación con 2025″, refirió Willie Walsh, director general de la IATA.

En promedio mundial, se espera que las aerolíneas obtengan ganancias de 4.5 dólares por pasajero, pero en regiones como América Latina, las ganancias serán menores, de apenas 3.5 dólares por viajero transportado.

El impacto previsto en las ganancias de las aerolíneas, que suelen ser bajas típicamente, también está siendo reducido con el aumento en los precios de los boletos de avión, así como con un mejor manejo de la flota de las aerolíneas.

Sin embargo, las aerolíneas más pequeñas están siendo las que mayores dificultades enfrentan ante el alza del combustible

Incluso en los mejores tiempos, la industria aérea en su conjunto sufre de bajos márgenes y rendimientos por debajo del costo del capital.

“La crisis del precio del petróleo ha puesto a prueba la resiliencia financiera de las aerolíneas, ya que los márgenes netos se han reducido al 2 por ciento a nivel mundial”; refirió la IATA.

Para el final de este año, la industria aérea prevé que el costo relacionado con el suministro de combustible aumente 40 por ciento con respecto al año pasado.