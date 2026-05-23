Gasolinazo en la India: Aplican tercer aumento a combustibles por guerra en Medio Oriente

Las compañías petroleras estatales de India incrementaron este sábado el precio de los combustibles por tercera ocasión en ocho días, en una racha de aumentos desatada por la crisis en Medio Oriente y el encarecimiento del crudo Brent, que supera los 104 dólares.

El país, que importa más de 80 por ciento del combustible que consume, comenzó a aplicar el aumento de precios el pasado 15 de mayo, cuando el Gobierno indio pidió a la población ahorrar energía ante la crisis energética que golpea Asia, luego de varias semanas sin trasladar los costos internacionales a los consumidores.

Desde entonces, los precios de gasolina y diésel acumulan un incremento promedio de 5 por ciento, mientras el Gas Licuado de Petróleo (GLP) comercial registra un alza histórica cercana a 50 por ciento. El gas doméstico permanece congelado.

Tras la última revisión, la gasolina y el diésel registraron un aumento cercano a una rupia por litro en las principales ciudades del país.

Precio del combustible en los tres dígitos

Nueva Delhi rozó este sábado la barrera de las tres cifras al ubicarse en 99.51 rupias por litro de gasolina, equivalentes a 1.19 dólares, mientras el diésel subió hasta 92.49 rupias, alrededor de 1.11 dólares.

En la capital financiera, Bombay, los precios alcanzaron 108.49 rupias para la gasolina y 95.02 rupias para el diésel. Calcuta permanece como la metrópoli más afectada, con la gasolina disparada hasta 110.64 rupias por litro.

Autoridades piden adquirir combustible de manera responsable, transportistas convocan huelga

El Ministerio de Petróleo de India llamó a la calma para evitar compras de pánico y aseguró que, si la población adquiere combustible de forma responsable, el suministro será “adecuado”.

“La presión temporal en algunos puntos de venta se está abordando mediante el monitoreo continuo del suministro (...) El consumo responsable y la cooperación ciudadana contribuirán a garantizar un suministro de combustible sin contratiempos para todos durante este período de alta demanda”, escribió en X el ministerio.

Según reportes de medios locales, fuentes de la compañía estatal Bharat Petroleum (BPCL) admitieron que, pese a los incrementos, las petroleras todavía absorben pérdidas de entre 25 y 30 rupias por litro de diésel comercializado.

Más de 60 sindicatos de la capital de India respaldan desde el jueves una huelga de transporte de tres días por los aumentos en combustibles, situación que mantiene colapsados los suministros en mercados mayoristas y limita el servicio de taxis y tuc-tucs.