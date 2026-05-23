Gabriela Jiménez destaca liderazgo de Sheinbaum en nueva etapa de soberanía energética

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, reconoció que México vive una etapa histórica de fortalecimiento y soberanía energética encabezada por tres grandes mujeres: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, quienes han consolidado una visión estratégica para garantizar el acceso a la energía como un derecho del pueblo y motor del desarrollo nacional.

Durante su participación en la edición número 20 del Simposium Internacional de la Energía (SIEC), organizado por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, la legisladora destacó que la Cuarta Transformación ha colocado al sector energético como una prioridad nacional, impulsando inversiones, modernización tecnológica y proyectos sustentables que fortalecen la independencia energética del país.

Gabriela Jiménez subrayó que, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Morena ha impulsado en los últimos dos años reformas y adecuaciones legislativas orientadas a fortalecer a las empresas públicas del Estado, garantizar la rectoría energética de la nación y promover la transición hacia energías limpias y renovables.

Añadió que el Poder Legislativo ha respaldado presupuestos históricos para infraestructura eléctrica, modernización de redes de transmisión y generación de energía con criterios de sustentabilidad y justicia social.

La diputada federal señaló que entre los principales avances de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad destacan la recuperación de la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional, la modernización de plantas hidroeléctricas, el fortalecimiento de proyectos de generación renovable, la expansión de la infraestructura de transmisión y distribución, así como la consolidación de una política energética que prioriza la seguridad energética y tarifas justas para las familias mexicanas.

Asimismo, destacó que el SIEC 2026 permitió dialogar sobre los grandes desafíos globales del sector, particularmente el crecimiento acelerado de los centros de datos y la inteligencia artificial, cuya demanda energética requerirá multiplicar la capacidad del sistema eléctrico.

Durante el Simposium Internacional también se abordaron temas relacionados con el nearshoring, la manufactura eléctrica y las oportunidades de inversión que hoy tiene México gracias a la estabilidad económica y energética impulsada por el Gobierno de México.

En el marco de este encuentro internacional también se celebraron los 70 años de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, reconociendo su aportación al desarrollo industrial y tecnológico del país.

Entre los asistentes estuvieron el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Alejandro Malagón Barragán; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jaled; y el presidente de la Asociación de Normalización y Certificación, Raúl García.

“La soberanía energética no solo significa producir energía; significa garantizar bienestar, desarrollo, justicia social y futuro para México. Hoy nuestro país demuestra que es posible avanzar hacia una transición energética sustentable sin renunciar al fortalecimiento de nuestras empresas públicas ni a la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos de la nación”, afirmó Gabriela Jiménez.