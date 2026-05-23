Desabasto de gasolina: ¿Por qué es insostenible el tope a los precios del diésel y la magna?

Tope a Magna y diésel comienza a provocar problemas de suministro en estados. (Cuartoscuro | Archivo)

El pacto para mantener topados los precios de la gasolina ya cumplió más de un año y el diésel entró recientemente al acuerdo para evitar el encarecimiento de otros productos.

Sin embargo, los efectos de un posible desabasto de combustibles cada vez lucen más cercanos, según reflejan distintos indicadores.

Varias ciudades de al menos 11 estados representan ejemplos de lo que podría ocurrir: Aguascalientes y Zacatecas reportan desabasto confirmado de Magna y Premium; Saltillo enfrenta sobredemanda mientras Pemex desvía producto para atender emergencias en Monclova.

En Chihuahua, Ciudad Juárez, El Castillo, Tula, Querétaro, Zamora, Toluca, Azcapotzalco, Cadereyta y Santa Catarina, empresarios del sector también reportaron afectaciones en el suministro, según expuso Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero.

¿Por qué es insostenible el tope al precio de la Magna y el diésel?

Torres explicó que el efecto adverso del acuerdo para imponer un límite “voluntario” sobre los precios de gasolina y diésel es la escasez de combustible.

El contexto internacional derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán agravó la situación. Por un lado, aumentó el costo de importación de gasolina y diésel; además, el flete marítimo desde Estados Unidos registró un encarecimiento cercano a 50 por ciento.

“El problema de fondo es que Pemex importa cerca del 70 por ciento del combustible que se consume en el país. Con precios de venta congelados y costos de importación por las nubes, las cuentas simplemente no cuadran”, escribió en su columna “Desabasto de gasolinas, segunda llamada”.

A ese escenario se suma la situación “alarmante” de las reservas. En Reynosa, por ejemplo, el almacenamiento se encuentra en cero, mientras el Valle de México dispone de apenas tres días de inventario, aunque la ley exige al menos cinco.

Gasolineros toman medidas

Atzayaelh Torres sostuvo que, ante la imposibilidad de operar con rentabilidad, los gasolineros comenzaron a adaptarse por cuenta propia.

Las estrategias incluyen reducción de inventarios, disminución en volúmenes de pedido y selección de estaciones que permanecen abiertas mientras otras suspenden operaciones bajo el argumento de “mantenimiento”.

El columnista afirmó que el cumplimiento del tope en el caso del diésel cayó hasta 61 por ciento y que cuatro de cada diez estaciones venden por arriba del precio acordado con el gobierno.

Frente al panorama actual, Torres consideró que la apuesta gubernamental a una caída de precios internacionales antes de un colapso del sistema “cada vez es más riesgosa”.

Además, señaló que el discurso sobre un pacto con gasolineros rebasa el terreno económico, debido a que niega situaciones que los conductores ya observan en estaciones de servicio y desgasta la credibilidad de las autoridades en un tema que impacta directamente el bolsillo de los mexicanos.