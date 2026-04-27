Llena el tanque a tope: ¿De cuánto será el descuento por pagar la gasolina con tarjeta?

Además del precio 'tope' a los combustibles, Hacienda anunció la eliminación de comisiones al pagar con tarjeta en las gasolineras.

¡Adiós a las comisiones al pagar con tarjetas en las gasolineras! Además del precio ‘tope’ a combustibles como la gasolina Magna y el diésel, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reducirá los cobros extra en el pago con tarjeta en las estaciones, como parte del plan para reducir la inflación.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 27 de abril, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, detalló cómo quedará el monto tras la reducción de comisiones al cargar gasolina.

Al usar una tarjeta de crédito en la gasolinera, se pagarán 7.45 pesos menos por transacción. Antes se cobraba 1 por ciento de comisión y también baja a 0 por ciento.

Con la valera de red abierta, la reducción es de 2.57 pesos menos por transacción. La comisión era de 0.45 por ciento y ahora pasará a 0 por ciento.

Mientras que para la valera de red cerrada habrá un descuento de 1.10 pesos menos de descuento fijo por transacción.

¿Qué sabemos sobre el plan de Hacienda para reducir comisiones al pagar en gasolineras?

“Es muy importante el anuncio para la economía de las familias mexicanas que enfrentan en estos momentos la posibilidad de que haya incrementos en los combustibles dado el entorno internacional, pero la reacción del gobierno mexicano ha sido muy rápida”, declaró el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

La medida, acordada con la Asociación de Bancos de México (ABM), empresas emisoras de vales, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entrará en vigor a partir del próximo viernes 1 de mayo.

Amador explicó que se eliminará la cuota de intercambio en operaciones con tarjetas de crédito y débito, además de aplicarse descuentos en transacciones con vales usados por flotillas de transporte y logística.

“Se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio que representa el 80 por ciento total de la comisión. Hay una baja importante, muy importante en las comisiones”, afirmó.

¿Cuál será el impacto del descuento en el pago con tarjeta en las gasolineras?

Según Hacienda, el objetivo es que la disminución de costos para las estaciones de servicio se refleje en menores presiones sobre el precio final al consumidor, especialmente en el diésel.

“La comisión que le cobran a la gasolinera va a bajar y por lo tanto la gasolinera va a pagar menos por aceptar pagos digitales. Este ahorro se va a reflejar en el precio que tú pagas”, explicó el secretario de Hacienda.

El presidente del Consejo Directivo de la ABM, Emilio Romano Mussali, aseguró que la banca se suma a la estrategia oficial.

“Estamos comprometidos con las medidas del gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la economía de los mexicanos”, dijo, al apuntar que la medida es el primer paso hacia una mayor digitalización de pagos en gasolineras y casetas.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum adelantó que en los próximos meses también se presentará un plan para reducir el pago con efectivo en las gasolineras y otros establecimientos.

*Con información de EFE