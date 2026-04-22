‘Más bara que la Premium’: Precio del diésel queda en 28 pesos, confirma Hacienda

La Secretaría de Hacienda informó que el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener el precio del diésel en un máximo de 28 pesos por litro, con el objetivo de beneficiar a la economía.

Destacó que en la reunión llevada a cabo el martes 21 de abril y que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con las secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y con autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y de la Guardia Nacional, así como con empresarios del sector, se acordó la implementación de acciones adicionales que permitan continuar con reducciones en el precio del litro de diesel.

Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa la Presidenta de México para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo.

Gobierno reducirá las comisiones por pago con tarjeta

“El Gobierno de México mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y trabaja en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos. Además, continuarán las medidas de agilización de trámites y soluciones administrativas, se continuará reforzando la seguridad y mejorando las cadenas logísticas de suministro de combustibles”, recalcó.

Estimaciones recientes del gobierno de México destacan que el costo del subsidio a los energéticos asciende a 5 mil millones de pesos, debido a que, al disminuir el IEPS se dejan de captar dichos recursos. No obstante, unos 3 mil millones de pesos se recuperan por la vía de ingresos de Pemex por el mayor precio del barril de petróleo de exportación del país.

La SHCP reiteró que el Gobierno de México refrenda su compromiso de trabajar en beneficio de la economía de todas y todos los mexicanos.