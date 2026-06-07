‘Por eeeso, joven’: Usar Waze en Edomex te puede costar más de 2 mil pesos; esto dice el Reglamento

Ya sea en auto o en moto, los oficiales del Edomex te pueden sancionar con hasta 2 mil pesos de multa si usas apps como Waze o Google Maps.

Manejar por calles del Estado de México ya no solo implica enfrentarse al tráfico, sino a una posible ‘multota’ por usar aplicaciones como Waze e incluso el GPS de tu auto, según el Reglamento de Tránsito del Estado de México, que detalla cómo aplica la ley y qué tener en cuenta para evitar sanciones.

No importa si eres repartidor, conductor de Uber o DiDi, o si sales en auto o en motocicleta particular, el uso indebido de aplicaciones como Waze representa una falta al Reglamento de Tránsito del Edomex, así sea solo un segundo y no exista riesgo aparente.

Esta ley entró en vigor desde noviembre del año pasado tras una reforma al Reglamento de Tránsito; sin embargo, aquí te resolvemos dudas para que evites la multa y sepas en qué momentos sí puedes usar las aplicaciones.

Multa por usar Waze: ¿Qué dice el Reglamento de Tránsito del Edomex?

El artículo 90 del Reglamento de Tránsito del Edomex, en su fracción XXV, indica que es obligación de los conductores “abstenerse de utilizar objetos que representen un distractor para la conducción segura, exceptuando el uso de manos libres u otras tecnologías; tratándose de dispositivos de apoyo a la conducción como mapas y navegadores GPS, cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido“.

Las multas aplican únicamente cuando los conductores manipulan estas aplicaciones con sus manos mientras el auto está en movimiento.

Este es uno de los artículos más importantes respecto a las restricciones para los conductores, ya que además prohíbe el uso de celulares mientras el vehículo esté en movimiento, así como no rebasar el cupo de pasajeros autorizados ni conducir en estado de ebriedad.

Las sanciones varían según la infracción cometida.

Autoridades del Edomex te pueden multar si usas apps de GPS en movimiento. (Cuartoscuro)

¿De cuánto es la multa por usar apps de GPS en el Edomex?

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, las multas por utilizar apps como Waze mientras el auto está en movimiento varían de 16 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Según la tabla de sanciones, las multas también toman en cuenta los antecedentes de cada conductor:

Mínima, si no tiene sanciones pendientes: 16 UMAs, es decir, mil 876.96 pesos .

. Media, si cuenta con dos o tres sanciones sin pagar: 18 UMAs, es decir, 2 mil 111.58 pesos .

. Grave, si acumula cuatro o más sanciones sin pagar: 20 UMAs, es decir, 2 mil 346.2 pesos.

La gravedad de la falta será definida conforme a los criterios de proporcionalidad establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las únicas personas que te pueden infraccionar son las mujeres agentes de tránsito del Estado de México, que puedes identificar por su pantalón azul, camisola blanca y distintivos naranjas.

Otro punto que debes tener en cuenta es que, según el Reglamento de Tránsito, esta falta no amerita corralón ni que te retiren placas.

¿Usas Waze o Google Maps? Así puedes evitar una multa en el Edomex

Aunque la ley tiene multas definidas por el uso indebido de Waze en el Edomex, sí puedes utilizar las aplicaciones de GPS sin violar la ley.

¡Así que no te espantes! Aquí van algunos tips que te pueden servir al momento de manejar por las vialidades del Edomex, como el Periférico Norte:

Planea tu ruta desde casa: Así no tendrás que manipular tu celular o la pantalla de tu auto mientras conduces y evitarás la multa.

Haz movimientos en el GPS únicamente cuando el auto está detenido, tal como lo indica la ley. Para esto busca un lugar seguro en el que no provoques accidentes, ya sea para modificar tu ruta o buscar una gasolinera.

Recuerda que el objetivo de esta medida es la prevención de accidentes, priorizar a los peatones y desincentivar acciones que afecten la seguridad vial de los mexiquenses.