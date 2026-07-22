Clima en Jalisco: Guadalajara espera hasta 32 grados jueves 23 de julio

La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá un jueves 23 de julio con cielo despejado. Las temperaturas subirán hasta los 32°C en la tarde, mientras que las mañanas y noches serán frescas, bajando a los 13°C. Este pronóstico es del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vista de Guadalajara bajo un cielo despejado. Fuente: Agente Clima

¿Qué temperaturas habrá mañana en las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, se esperan temperaturas de 13°C a 31.3°C. Los municipios principales de Guadalajara registrarán valores entre 13°C y 32°C, con una actual de 28.4°C. Se anticipa un día caluroso en la capital jalisciense.

Para Zapopan, el termómetro estará entre los 13°C y 31.7°C, mostrando una máxima ligeramente superior. En sus municipios, las temperaturas oscilarán entre 13°C y 33°C, con 28.7°C actuales. Las condiciones serán ideales para actividades diurnas.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este jueves en San Pedro Tlaquepaque y Tonalá?

En San Pedro Tlaquepaque, las temperaturas variarán de 13°C a 31.3°C, con 28.1°C actuales. Para Tonalá, se esperan valores similares: una mínima de 13°C y una máxima de 31.3°C, con 27.9°C actuales. La probabilidad de lluvia es baja en ambas zonas.

La probabilidad de lluvia en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara es casi nula para este jueves, con cielo poco nuboso. El viento soplará suavemente desde el este a unos 3 km/h. Se recomienda disfrutar de un día sin interrupciones por precipitaciones en la región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

jueves 23 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

viernes 24 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

sábado 25 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara indica una ligera variación en las condiciones del cielo. Se espera un aumento de la nubosidad para el viernes y sábado, aunque las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 31°C y las mínimas en 13°C.

¿Qué recomendaciones seguir para el calor en Jalisco?

Ante las temperaturas diurnas que alcanzarán los 32°C, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar si se planean actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el monzón mexicano puede traer cambios repentinos, por lo que un paraguas ligero siempre es prudente.

Fuente: CONAGUA.

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