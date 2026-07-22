Agua contaminada en Jalisco: Congreso aprueba del 80% de descuento en pago del servicio en zonas afectadas

Vecinos de Guadalajara reportaron que el agua que se supone es potable, tiene color fuerte y huele a materia fecal. (Cuartoscuro).

El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un decreto que concede un descuento del 80 por ciento en el cobro del agua potable a los usuarios del SIAPA que hayan recibido el suministro turbio, con sedimentos o mal olor durante lo que resta del ejercicio fiscal 2026.

La medida beneficiará a unas 750 mil personas en el servicio habitacional y pequeños comercios con consumos menores a 25 metros cúbicos mensuales, debiendo liquidarse únicamente el 20 por ciento restante por concepto de alcantarillado.

El dictamen otorga un plazo de ocho días naturales a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para remitir el listado de colonias afectadas al SIAPA y al Poder Legislativo con base en las quejas recibidas.

Asimismo, se estableció que los ciudadanos no incluidos en el Padrón Oficial podrán solicitar la bonificación de manera directa si acreditan la afectación; en el caso de quienes ya hayan cubierto sus recibos, el beneficio se aplicará mediante una compensación en su siguiente facturación.

La iniciativa fue presentada por integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco. Fue firmada por las diputadas Claudia Murguía Torres, Itzul Barrera Rodríguez, María del Refugio Camarena Jáuregui y Tonantzin Cárdenas Méndez, así como por los diputados Tonatiuh Bravo Padilla, Alejandro Puerto Covarrubias y Miguel de la Rosa Figueroa, integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

¿Por qué harán decuento en el pago del agua en Guadalajara?

Desde hace semanas, ciudadanos de Guadalajara reportaron un fuerte olor del agua para uso doméstico que llega a sus hogares.

El agua tiene color fuerte y huele a materia fecal. Debido a esta situación, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Pérez Gómez y el titular de COPRISJAL, José Antonio Muñoz, dieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que han recibido reportes de agua contaminada en viviendas de 200 colonias, de las 2 mil colonias que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Según un informe de especialistas de la Universidad de Guadalajara el pasado 1 de julio, se han identificado denuncias ciudadanas de agua contaminada en las siguientes zonas:

Guadalajara / Zapopan: Americana, San Rafael, Del Fresno, Santa Teresita, Mirador del Sol, Jardines del Valle, Arcos de Guadalupe y Belisario Domínguez.

Tonalá / Tlajomulco: Alameda Zalatitán, El Sauce y Santa Ana Tepetitlán.

Con información de Quadratín.