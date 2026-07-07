Agua contaminada en Jalisco: Secretaría de Salud local recomienda uso de agua de garrafón en estos casos

El Gobierno de Jalisco recomendó que el agua de la llave que llega a las viviendas debe usarse solo para uso doméstico, y no como agua bebible.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Pérez Gómez, apuntó que el gobierno estatal realiza una vigilancia de la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, luego de que se realizaran diversos reportes ciudadanos sobre agua con color y olor.

“Queremos compartir con ustedes recomendaciones prácticas y muy concretas para el uso de agua en casa y de esa manera la reducción de riesgos. Como ha ocurrido desde hace muchos años, en el AMG la recomendación preventiva para las familias es no usar agua de la llave para beber ni preparar alimentos. Para esos usos se ha utilizado desde hace ya décadas el agua de garrafón o purificada”, apuntó en una conferencia el lunes 6 de julio.

El funcionario de Salud de Jalisco dijo que igualmente se recomienda el uso de agua purificada de garrafón para el lavado de dientes.

En tanto que el agua que llega a las viviendas debe usarse para limpieza general de trastes, ropa y demás quehaceres del hogar, siempre que esta no tenga coloración o un olor intenso. También puede usarse el agua corriente para lavarse las manos, añadió.

¿Qué sabemos sobre el agua ‘turbia’ que llega a las casas en Guadalajara?

En mayo pasado, investigadores de la Universidad de Guadalajara alertaron sobre la calidad del agua que llega a viviendas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, luego de que ciudadanos reportaran casos de agua turbia con mal olor y con presencia de microorganismos en al menos 150 colonias.

De acuerdo con el jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable del Centro Universitario, el problema provendría de una cadena de factores que inician en fuentes de agua, como el Lago de Chapala y la presa Calderón. Luego, el líquido pasa por canales contaminados con descargas de aguas residuales y se agrava por la capacidad limitada de las plantas potabilizadoras y una red de distribución obsoleta.

Especialistas señalaron que el agua turbia que llega a las viviendas podría estar contaminada por descargas industriales y urbanas. Otro problema sería la expansión de fraccionamientos que vierten aguas residuales en canales sin que haya un tratamiento adecuado.

La situación del agua contaminada podría representar un riesgo para la salud pública debido al consumo humano de esta, señaló el director del Instituto de Limnología y Sustentabilidad del Centro Universitario.

En tanto, el 1 de julio, legisladores de los grupos parlamentarios de Hagamos, Futuro, Morena y Partido del Trabajo (PT), así como organizaciones civiles, académicos y trabajadores del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (SIAPA), solicitaron mayor transparencia y acciones inmediatas para atender el asunto de la calidad del agua en Guadalajara.

En el encuentro, ciudadanos presentaron resultados de un muestreo comunitario realizado de marzo a junio de 2026 en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

Los análisis del agua presentados mostraban una generalizada ausencia de cloro residual, así como la presencia de bacterias y metales como plomo, mercurio, aluminio, así como nitratos y nitritos en la red de distribución de agua.

Entre las zonas del monitoreo donde fueron identificados los contaminantes estaban las colonias:

Guadalajara / Zapopan: Americana, San Rafael, Del Fresno, Santa Teresita, Mirador del Sol, Jardines del Valle, Arcos de Guadalupe y Belisario Domínguez.

Tonalá / Tlajomulco: Alameda Zalatitán, El Sauce y Santa Ana Tepetitlán.

¿Qué acciones implementó el gobierno de Jalisco ante el agua contaminada en Guadalajara?

En la conferencia del lunes brindada por el titular de COPRISJAL, José Antonio Muñoz, y la Secretaría de Salud estatal, el secretario Héctor Pérez Gómez apuntó que los reportes de agua con color u olor han provenido de 200 colonias de las 2 mil colonias que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, destacó que fueron revisados los datos de vigilancia de salud para establecer si había un repunte de enfermedades gastrointestinales o de conjuntivitis por uso de agua en mal estado en la región, pero los datos mostraban que no era así.

El titular de Salud destacó que el Gobierno de Jalisco ya estableció 30 acciones concretas para solucionar de fondo el abasto del agua, así como para verificar la calidad de la misma.

La COPRISJAL destacó que las muestras tomadas por ciudadanos funcionan como una referencia útil, no obstante, indicó que cualquier dictamen regulatorio o acción formal requiere de procesos más estrictos y laboratorios acreditados por COFEPRIS.

Con información de Quadratín.