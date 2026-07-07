Gracias por no participar: Morena celebra activismo de Félix Salgado y que no buscó candidatura en Guerrero

Félix Salgado Macedonio aceptó no continuar en el proceso interno de Morena para la candidatura por Guerrero.

Félix Salgado Macedonio se alineó con Morena y contra el nepotismo y decidió no competir por la gubernatura de Guerrero, hecho que fue agradecido por la dirigencia del partido.

De acuerdo con Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, Salgado Macedonio mantendrá su activismo, algo que consideró correcto.

“Yo lo veo muy bien, todos los militantes de Morena, legisladores y referentes... Es muy importante que se mantengan activos en el territorio”, declaró, además de que confirmó que no se registró en el proceso interno para ser candidato a la gubernatura de Guerrero por la 4T.

La funcionaria le agradeció por haber seguido las reglas internas de Morena, además de refrendar su compromiso.

“Se lo reconozco, y de hecho quedé de lo voy a acompañar. Como él no es candidato, entonces lo acompañaré estos días, voy a compartir la agenda en uno o dos eventos”, mencionó Ariadna Montiel.

‘No es el poder por el poder’, destaca Ariadna Montiel sobre Félix Salgado

Ariadna Montiel destacó que Félix Salgado puso el ejemplo de seguir las reglas internas de Morena de no buscar candidaturas a puestos de elección popular que ya ocupan familiares.

Agregó que, aunque no va a participar en las elecciones 2027, sigue organizando y concientizando, algo que le ayuda al movimiento.

Félix Salgado Macedonio, al ser padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no puede inscribirse al proceso interno de Morena para buscar la gubernatura del estado.

Si bien la ley antinepotismo entrará en vigor para las elecciones de 2030, en Morena y aliados buscan que aplique desde las elecciones de 2027, por lo que han rechazado propuestas como la de Saúl Monreal para buscar la gubernatura de Zacatecas, ya que su hermano, David Monreal, es el actual gobernador.

También está en la polémica en San Luis Potosí, donde Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, buscaría ser la nueva mandataria, aunque eso rompería las reglas internas de la 4T.

En días recientes, Félix Salgado Macedonio realizó un mitin en Acapulco, Guerrero, donde aseguró que aún “hay toro”, en relación a su apodo, y pidió defender el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cara a las elecciones de 2027.

Por ahora se desconoce si el funcionario buscará ser diputado o si entraría como plurinominal para la próxima legislatura.

Con información de Quadratín.