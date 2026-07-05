Félix Salgado ‘hace campaña’ por Guerrero: Encabeza asambleas para la transformacion

Félix Salgado Macedonio continúa en la búsqueda de la gubernatura de Guerrero, pese al candado antinepotismo de Morena.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio anunció nuevos mítines en Guerrero y afirmó que continuará recorriendo el estado hasta diciembre. — Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, anunció que continuará con una gira por Guerrero mediante asambleas informativas, pese a haber quedado fuera del proceso interno de Morena para definir a quien coordinará los comités de defensa de la transformación rumbo a la elección de la gubernatura.

El senador con licencia encabezó este domingo un mitin en la cancha de la colonia Galeana, al norte de Chilpancingo, donde informó que el próximo sábado 11 de julio realizará dos nuevos encuentros: uno a las 11:00 horas en Taxco y otro a las 17:00 horas en Iguala.

La gira comenzó un día antes en Acapulco, donde reunió a más de seis mil simpatizantes en las canchas de la colonia Emiliano Zapata. Durante el acto, sus seguidores lo recibieron con consignas de “¡Gobernador, gobernador!”, pese a que el propio Salgado Macedonio reconoció que no participará en la contienda interna de Morena.

¿Qué dijo Félix Salgado Macedonio sobre el proceso interno de Morena?

El legislador con licencia explicó que quedó fuera del proceso debido a las reglas internas del partido contra el nepotismo en cargos de elección popular, al ser padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Aun así, aseguró que continuará recorriendo todas las regiones del estado hasta diciembre con asambleas enfocadas en la defensa de la transformación y de la soberanía nacional.

“Yo les pregunto: ¿Me muevo en todo el estado o no me muevo? ¿Vamos o no vamos? ¿Sí o sí?”, preguntó a sus simpatizantes, quienes respondieron de manera afirmativa. Después añadió: “No hagan corajes, no se pongan tristes; todo lo contrario, hay que estar alegres y ser felices porque ¡hay Toro!”, en alusión a su apodo de “El Toro sin Cerca”.

Durante sus intervenciones también sostuvo que para él es más importante defender la soberanía nacional y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum que buscar una candidatura.

Al término del mitin en Acapulco, Salgado Macedonio afirmó que su aspiración a la gubernatura está descartada por Morena, aunque reconoció que sus simpatizantes continúan impulsándolo con gritos de “¡Gobernador!”. Asimismo, aseguró que las asambleas que realiza son independientes del proceso interno para elegir a la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Guerrero.

En Chilpancingo informó además que permanecerá con licencia del Senado hasta diciembre para recorrer el estado y rechazó que en sus eventos exista acarreo o entrega de apoyos gubernamentales.

El senador con licencia también afirmó que recibió una llamada de la dirigencia nacional de Morena para felicitarlo por la convocatoria registrada en Acapulco y aseguró que fue informado de que la presidenta del partido lo acompañará en las próximas asambleas programadas en Taxco e Iguala.

Durante el acto en Chilpancingo reiteró que no será un obstáculo para su partido ni para la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en que eligió privilegiar la unidad del movimiento por encima de una candidatura y sostuvo que continuará con su gira por Guerrero bajo la consigna de “¡Hay Toro!”.