No me quiero ir, Sr. FIFA: Estos son los mejores memes de la derrota de México ante Inglaterra

El partido de México vs. Inglaterra dejó ansiedad, nervios, pero también memes en redes sociales que usaron para bajar la adrenalina y reírse un poco (y llorar) luego del pico de emociones.
Durante el encuentro, algunos de los memes elogiaron la participación de Julián Quiñones, quien le dio esperanza a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.
Sin embargo, entre Jude Bellingham y Harry Kane se encargaron de silenciar el Estadio Ciudad de México con la ventaja que le dieron al equipo de Los Tres Leones.
Mejores memes de México vs. Inglaterra
Estos son los mejores memes en redes sociales que surgieron durante y después del partido de México vs. Inglaterra.
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