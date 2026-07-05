‘Dejaron la piel en el campo’: Javier Aguirre se despide del Mundial con abrazo a Rafa Márquez

Todos los partidos de cuartos de final, instancia que hoy alcanzó XXXXX, se juegan en sedes de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

El Estadio Ciudad de México vivió este sábado su último partido del Mundial 2026, escenario en el que Inglaterra derrotó 3-2 a la Selección Mexicana y aseguró su clasificación a los cuartos de final, en el encuentro que puso fin a la actividad del inmueble dentro de la justa mundialista.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel mantuvo con vida su sueño de conquistar el Mundial 2026, mientras que el cuadro tricolor volvió a despedirse en la ronda de octavos de final. Una vez concluido el encuentro, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier ‘El Vasco’ Aguirre, analizó la eliminación y reconoció que un par de errores terminaron por marcar el rumbo del partido.

¿Qué dijo Javier Aguirre tras el partido de México vs. Inglaterra?

A pesar de la eliminación, Javier Aguirre aseguró que sus jugadores se marchan con la frente en alto y afirmó que no tiene reproches hacia el desempeño de su equipo, ya que consideró que compitió de tú a tú frente a uno de los candidatos al título.

“Sí, sí, no les puedo reprochar nada. Yo creo que el fútbol... cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo, hicimos lo que pudimos”, comentó tras finalizar el partido.

El entrenador mexicano reconoció que las desconcentraciones fueron determinantes ante un rival de ese nivel con jugadores y lamentó que esos errores terminaran por costarle la clasificación al equipo nacional.

“Estas son las grandes ligas y no te puedes equivocar porque te condenan. Tuvimos ahí un par de errores y me da tristeza por la gente, pero creo que mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo”.

Aguirre también explicó que las modificaciones durante el partido respondieron a las circunstancias del encuentro. Señaló que César Montes fue exigido hasta el límite por el cuerpo técnico, mientras que la dupla conformada por Santiago Giménez y Raúl Jiménez ya había sido trabajada previamente. Además, indicó que el ingreso de Guillermo ‘Memote’ Martínez fue una apuesta para aprovechar el juego aéreo cuando México se quedó con un hombre menos.

¿Qué le deja Javier Aguirre a la Selección Mexicana en su tercer proceso?

El estratega mexicano explicó que deja la Selección Mexicana una base sólida para el futuro, con jugadores jóvenes que lograron consolidarse y dar el salto al futbol europeo durante su gestión.

“Cuando llegamos, veníamos en un momento difícil... hoy hay gente joven, muy joven, muchos jugadores se fueron a Europa, todo eso lo dejo a criterios de ustedes”, explicó ya en conferencia de prensa.

Aguirre destacó el crecimiento de elementos clave y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico, especialmente con Rafa Márquez, a quien señaló como parte fundamental del proceso. “Le di un gran abrazo a Rafa Márquez... le vienen cuatro años muy buenos, hay una base sólida”

Finalmente, reconoció que se marcha con sentimientos encontrados, orgulloso por el camino recorrido, pero dolido por no poder avanzar más en el torneo.

“Me voy con sentimientos encontrados, muy orgulloso de esa familia que logramos juntar, pero cuando uno pierde no termina de superarlo”, expresó el ‘Vasco’ Aguirre.

Javier Aguirre [Fotografía. Cuartoscuro]

‘Los 26 jugadores me hicieron muy feliz’: Javier Aguirre se va contento con el papel de México en el Mundial

De igual forma, Javier Aguirre aseguró que, más allá del resultado en el Mundial 2026 y que no haya conseguido el pase a cuartos de final, se queda con orgullo por el grupo que logró formar durante el proceso y destacó la unión del plantel a lo largo de la concentración.

“Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz, dos meses cumplidos mañana juntos, que deben de irse con la cabeza en alto”, comentó.

El técnico mexicano también asumió la responsabilidad por la eliminación y evitó señalar a sus futbolistas, al considerar que fueron ellos quienes dejaron todo en la cancha.

“Si hay alguna crítica tiene que ser al entrenador, porque él decide quién y cómo y hoy no pudo ser”.

Además, agradeció el apoyo de la afición mexicana durante todo el torneo y lamentó no poder corresponder con una clasificación histórica para colocarse entre las mejores ocho selecciones del torneo.

“Aprovecho este espacio para agradecerle a todo el público mexicano... no pudimos darle una noche más de alegría”, apuntó.

Selección Mexicana Selección Mexicana no pudo superar en su casa la barrera de los octavos de final en el Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo fue la última vez que México pasó a cuartos de final?

La historia de México en la Copa Mundial de la FIFA es conocida, ya que, hasta este momento, la Selección Nacional solo logró avanzar a los cuartos de final en dos ocasiones. La primera fue en 1970, cuando el torneo se disputó en nuestro país.

La segunda y última vez que el combinado nacional alcanzó esta instancia fue durante el Mundial de 1986, que se realizó en México tras la renuncia de Colombia. En esa edición participaron 24 selecciones, repartidas en seis grupos.

En aquella ocasión, el serbio Bora Mulutinovic fue el director técnico del Tri, quien logró llevar al equipo hasta los octavos de final luego de vencer a selecciones como Bélgica e Irak. Su pase a los cuartos de final llegó gracias a la victoria por 2-0 sobre Bulgaria.

En el ansiado quinto partido, México se midió ante Alemania en un encuentro muy cerrado que finalizó 0-0, por lo que todo se definió en la tanda de penales, donde el Tri perdió por 4-1.