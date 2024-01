¿Por qué Santiago Giménez eligió jugar con México y no con Argentina al lado de Messi?

A sus 22 años, Santiago Giménez es uno de los futbolistas más cotizados, actualmente juega con el Feyenoord en la Eredivisie de Europa y, aunque pudo tener la opción de jugar con Argentina, selección campeona de Lionel Messi, eligió defender la casaca del ‘Tri’.

Giménez nació en Buenos Aires, Argentina, pero creció en México, donde fue naturalizado para obtener la nacionalidad.

Según una clasificación de The Guardian, Santiago está entre los mejores 100 delanteros del mundo, es el único mexicano en la lista liderada por Erling Haaland del Manchester City.

Santiago Giménez habla sobre su elección por México

El goleador del Feyenoord conversó con Christian Martin en El Futbolero, donde fue cuestionado sobre si le hubiera gustado jugar con Messi.

“Me encanta Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón”, explicó Giménez, “estoy feliz con la decisión”.

Santiago Giménez es uno de los mejores delanteros de 2023. (Foto: EFE)

‘El Bebote’ agregó: “Mi familia me metía dudas de que lo buscara en Argentina, pero mi corazón no estaba ahí y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la selección mexicana”.

Hace unos meses, Giménez explicó a la CONCACAF que, pese a no haber nacido en México, él se sentía mexicano desde los 2 años de edad y por eso defendía a este país:

“Escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi que me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, simplemente me puse en la mente qué me siento, si mexicano o argentino, y ahí decidí que realmente me siento mexicano”.

Giménez tiene tres nacionalidades: argentina de nacimiento, italiana por ascendencia y mexicana por naturalización.

El delantero mexicano del Feyenoord llegó a una cifra récord en la Eredivisie.

¿Quién es Santiago Giménez?

‘Bebote’ lleva en la sangre al deporte, su papá, el argentino Christian Eduardo Giménez, jugó con Boca Junior, América, Veracruz y Cruz Azul.

Santiago fue elegido por la Eredivisie como su MVP en ataque de 2023, consiguió la marca histórica de Luis Suárez en el 2009 con el Ajax y anotó 31 goles en todo el año en un total de 35 partidos.

El gol 31 fue su anotación, 20 en la presente campaña en toda las competencias, 18 en Liga y dos en Champions League con lo que sumó un total de 43 desde que llegó en junio del 2022.

Recientemente, la Selección Mexicana ganó la Copa Oro 2023 tras derrotar a Panamá con un marcador 1-0, Santiago Giménez fue quien anotó el gol de la victoria para el Tri.

‘Bebote’ también dijo a Christian Martin sus planes a futuro es consolidarse en Europa:

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí... La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha”.